W środę pojawiło się nowe nagranie, na którym widać agentów Secret Service działających chwilę po zamachu na Donalda Trumpa podczas wiecu.

Strzały w kierunku byłego prezydenta USA padły, kiedy przemawiał na spotkaniu z mieszkańcami Butler w stanie Pensylwania. Kandydat republikanów padł na ziemię, błyskawicznie doskoczyli do niego ochroniarze i szybko ewakuowali go z podium.

Donald Trump wykonał wymowny gest

Sceny zostały uwiecznione na wielu nagraniach i zdjęciach. Teraz Daily Mail Online opublikowała na platformie X kolejny film, który do tej pory nie pojawił się w mediach.

Widać na nim, jak Trump otoczony kordonem agentów Secret Service znoszony jest ze sceny. W nagraniu słychać ludzi krzyczących w tłumie: "kochamy cię Trump".

NEW footage of Secret Service rushing Trump to car pic.twitter.com/YXdmjdBMMk — Daily Mail Online (@MailOnline) July 17, 2024

Tuż przed wejściem do samochodu 78-latek uniósł pięć ku górze. Wykonał dokładnie ten sam gest, co w momencie, gdy był jeszcze na scenie i wołał "walcz" (ang. fight).

Trump "centymetry" od śmierci

Były prezydent USA został draśnięty przez zamachowca w ucho. Od śmierci dzieliły go centymetry.

Na antenie Polsat News Błażej Domański, wielokrotny mistrz Polski w strzelaniu snajperskim niedługo po zamachu wskazał na główne czynniki, które mogły zadecydować o tym, że Trump żyje.

Ekspert na wstępie zaznaczył, że na precyzję strzałów wpływa kilka elementów. - Pierwszy to bezwzględna celność broni, jaka jest możliwa do osiągnięcia, druga wyszkolenie strzelca, trzecia to poziom precyzji amunicji i czwarty to warunki pogodowe - wymienił Domański.

