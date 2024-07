Nietypowa konstrukcja widziana na zdjęciach satelitarnych powstała w pobliżu posiadłości Władimira Putina nad jeziorem Wałdaj. Według dziennikarzy Radia Swoboda na szczycie "wieży" zainstalowano system obrony przeciwlotniczej Pancyr S-1. To jednak nie koniec umocnień wokół posiadłości rosyjskiego przywódcy.

Wieżę z systemem obrony powietrznej widać na zdjęciach satelitarnych wykonanych w maju tego roku. Może je odszukać każdy internauta za pośrednictwem Google Earth. "Pancyr" znajduje się w lesie na wyspie Ribainowyj, 3,7 km od "daczy" Władimira Putina.

"Historia zdjęć na Planet.com w ciągu ostatnich kilku miesięcy pokazuje, że ta pozycja obrony powietrznej w pobliżu rezydencji Putina w Wałdaju została zainstalowana w marcu 2024 roku" - informuje Radio Swoboda.

Przypomnijmy, że to kolejny dostrzeżony "Pancyr" w pobliżu posiadłości Putina. Zdjęcia pierwszego z nich opublikowano w styczniu 2023 r. Z informacji śledczych projektu "Agencja" mieścił się on we wsi Jaszczerewo.

Rosja. Wieże wokół posiadłości Putina. Mają jeden cel

Swoją "cegiełkę" do tropienia rosyjskich systemów dorzucił kanał Nexta. Odkrycia dokonali za pomocą... map Google, kilkanaście godzin po ujawnieniu zdjęć przez Radio Swobodę.

"Będziecie się śmiali, ale znaleźliśmy trzecią i czwartą wieżę obronną w pobliżu rezydencji Putina" - napisali blogerzy podając dokładne lokalizacje wokół wsi Dolgie Borody - to tam mieści się kryjówka rosyjskiego prezydenta.

"Czego tak boi się starzec z bunkra? Z drugiej strony Biełgorod nie potrzebuje wież przeciwlotniczych" - dodali blogerzy.

Niezależni rosyjscy dziennikarze nie wykluczają, że przeniesienie systemów obrony w celu ochrony Putina, mogło doprowadzić do udanego ataku dronów na Petersburg i obwód leningradzki w styczniu. Przypominają relację kanału społecznościowego Czeka sprzed pół roku. "'Pancyry' zostały rzucone w celu ochrony 'szczególnie ważnego' obiektu na Wałdaju" - pisali blogerzy.