Jak informował Donald Tusk, w 2019 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego zarzuciła byłemu ambasadorowi Polski przy NATO Tomaszowi Szatkowskiemu m.in. złe "obchodzenie się z dokumentami niejawnymi, kontakty z zagranicznymi służbami specjalnymi" czy "uzyskiwanie nieuprawnionych korzyści majątkowych". Miał też "opierać się na sugestiach" firm zza granicy, wykonując obowiązki.

ZOBACZ: Dostęp do tajnych dokumentów. Premier Donald Tusk o sprawie Tomasza Szatkowskiego

Premier zwrócił uwagę, że od początku wiedział o tym prezydent Andrzej Duda, który na początku maja ponownie otrzymał na ten temat informacje, by więcej nie posyłał Szatkowskiego jako reprezentanta Polski na wydarzenia związane z NATO.

- Co gorsza, pojawiły się nawet takie sugestie, że pan Szatkowski być może będzie kandydatem ze strony pana prezydenta na jedno z najwyższych stanowisk w NATO. I istniało realne zagrożenie, że mógł wygrać - uznał szef rządu.

Szatkowski: Nigdy nie pracowałem dla Rosjan, Amerykanów ani Brytyjczyków

Szatkowski był we wtorek gościem Polsat News. Na wstępie przypomniał, iż "zgodnie z polską konstytucją to prezydent odwołuje i powołuje ambasadorów". - A pan prezydent nie odwołał mnie z tej funkcji - dodał.

Zapewnił również, że "nigdy nie pracował dla Rosjan, Amerykanów ani Brytyjczyków". - Ostatnim Rosjaninem, z którym miałem bliższy kontakt, był Kostia z Leningradu, z którym bawiłem się na podwórku w Redzikowie, ponieważ jego ojciec był wojskowym i był tam oddelegowany - powiedział.

ZOBACZ: "Nie wiem, czy premier Tusk mówi prawdę". Andrzej Duda broni Tomasza Szatkowskiego

Stwierdził również, że nie przyznaje się do zarzutów stawianych mu przez szefa rządu. - Słowa premiera wyglądają, jakby nawiązywały do sprawy z 2018 roku; sprawy wynikającej z jednego donosu. Sam prosiłem służby o weryfikacje w tej sprawie i się jej poddałem. Otrzymałem wtedy od szefa SKW zapewnienie, że wszystko jest w porządku. Mam dokument, który to potwierdza - dodał.

Szatkowski podkreślił, że do tej pory nikt z rządu ani służb nie zwrócił się do niego z pytaniami ws. notatki, o której mówił premier. - Za to Donald Tusk pomawia mnie z trybuny sejmowej. W 2022 roku przeszedłem standardowe postępowanie sprawdzające i wtedy informowałem ABW, że wcześniej SKW badała taka sprawę. Nie sądzę, żeby ABW nie miała żadnych informacji na ten temat - przypomniał.

WIDEO: Tomasz Szatkowski w programie "Gość Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

"Na całej sprawie ucierpiał wizerunek Polski"

Potwierdził, że tworzył dokumenty strategiczne, chociażby takie jak Strategiczny Przegląd Obronny, który "do tej pory jest kierunkowskazem modernizacji polskich sił zbrojnych". - To właśnie ten dokument był wymieniony w tym donosie z 2018 roku, który został zweryfikowany przez SKW - dodał.

Szatkowski pytany, czy był sprawdzany przez służby NATO, wyjaśnił, że on podlegał SKW i ABW. - To one wydają certyfikaty. Natomiast służby krajów NATO na pewno przyglądają się osobom, które pracują w kwaterze głównej Sojuszu i jeśli mają jakieś podejrzenia, to kierują je albo do służb sojuszniczych, albo biura bezpieczeństwa w NATO. Odnośnie mojej osoby nie było takich sygnałów - zapewnił.

ZOBACZ: Tomasz Szatkowski chce pozwać Donalda Tuska. "Nieprawda i manipulacje"

Potwierdził również, że był blisko zostania wiceszefem Sojuszu. - Nie wiem, czy zaszkodziły mi te zarzuty kierowane przez premiera, bo one pojawiły się później. Myślę, że to, że nie dostałem tej funkcji wynikało z interwencji rządowej - ocenił.

Wcześniej Szatkowski zapowiadał, że pozwie szefa rządu za jego słowa. - Będę się domagał przede wszystkim przeprosin, ponieważ chodzi o moje dobre imię, ale nie tylko. Oprócz tego, że pan premier postanowił uśmiercić mnie publicznie, to uważam, że na całej tej sprawie ucierpiał również wizerunek Polski - podkreślił.

Poprzednie wydania programu "Gość Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.