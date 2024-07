- Sąd ogłosi decyzję (ws. aresztu - red.) w środę o 9:00. Musi namyśleć się nad tą sprawą, rozważyć wszystkie argumenty i podjąć decyzję - powiedział mec. Bartosz Lewandowski w programie "Debata Dnia". Prawnik reprezentuje posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego ws. afery w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk usłyszał 11 zarzutów, za które grozi nawet do 15 lat więzienia.

Marcin Romanowski w kajdankach został doprowadzony przez policję do warszawskiego sądu na posiedzenie aresztowe. Jego pełnomocnik we wtorkowym wydaniu "Debaty Dnia" w Polsat News komentował przebieg tych czynności.

- Sąd albo może zastosować decyzję o aresztowaniu od miesiąca do nawet trzech, może zastosować inne środki o charakterze wolnościowym, odrzucając wniosek prokuratury - poręczenie majątkowe albo zakaz opuszczania kraju - może także zupełnie nie uwzględnić wniosku i nakazać wypuszczenie posła Marcina Romanowskiego i będzie człowiekiem wolnym - powiedział mec. Bartosz Lewandowski.

Decyzja sądu zostanie ogłoszona o 9 rano w środę.

Podczas rozmowy z Agnieszką Gozdyrą prawnik określił pracę prokuratury przy konstruowaniu zarzutów wobec jego klienta mianem "niechlujstwa".

- Akta sprawy są obszerne, ale to nie świadczy o racji prokuratury, w większości to są dokumenty (...). Ja zapoznałem się z tymi najważniejszymi dowodami i one w większości nie uprawdopodobniają (zarzutów wobec posła prawicy) - powiedział Bartosz Lewandowski.

Areszt dla Marcina Romanowskiego. Lista zarzutów

W poniedziałek Marcinowi Romanowskiemu zostały ogłoszone mu zarzuty, proponowane we wniosku o uchylenie immunitetu. Łącznie było ich 11.

Pierwszy zarzut dotyczy brania udziału w okresie od listopada 2018 roku do grudnia 2023 roku w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa.

Pozostałe 10 zarzutów dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełniania obowiązków w związku z konkretnymi decyzjami, lub zachowaniami podejrzanego związanymi z działalnością Funduszu Sprawiedliwości oraz z wydatkowaniem środków ze szkodą dla interesu publicznego.