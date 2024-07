W niedzielny poranek w Klikowie w województwie lubuskim, doszło do niecodziennego zdarzenia. Patrol ruchu drogowego Policji w Żaganiu podjął próbę zatrzymania osobowego Volkswagena, którego kierująca nie stosowała się do zasad ruchu drogowego.

Lubuskie. Uciekała przed policją. Na jej konto trafi aż 236 punktów

Gdy policjanci postanowili zatrzymać kobietę i włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, zamiast się zatrzymać, 23-letnia kobieta nacisnęła na gaz i rozpoczęła ucieczkę.

W trakcie pościgu, który przeniósł się aż na teren województwa dolnośląskiego, naruszyła szereg przepisów. Policja informuje, że kobieta nie tylko zlekceważyła znaki STOP, ale wykonywała także niebezpieczne manewry omijania i wyprzedzania bez odpowiedniego sygnalizowania.

W pewnym momencie, na zakręcie drogi kobieta miała jechać pasem przeznaczonym dla ruchu przeciwnego. Momentami licznik w jej aucie pokazywał 148 km/h, co oznacza przekroczenie dozwolonej prędkości aż o 98 km/h.

Policjantom udało się zatrzymać 23-latkę dopiero przed remontowanym przejazdem kolejowym w miejscowości Węgliniec. Wtedy doszło jednak do niespodziewanego zwrotu akcji. Kobieta przesiadła się na tył pojazdu, a na jej miejsce wsiadł pasażer. Próbował przekonać funkcjonariuszy, że to on prowadził samochód.

Okazało się, że kobieta uciekała przed policją, mając aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Jej zachowanie - według policji podlega pod dwie kategorie przestępstw - trafi do sądu. Na jej konto ma trafić... 236 punktów karnych, co stanowi rekordowy wynik w historii lokalnej policji.