"Wyrażamy zaniepokojenie epizodem przemocy, który rani ludzi i demokrację" - przekazała Stolica Apostolska po próbie zamachu na Donalda Trumpa w Pensylwanii. W oświadczeniu zapewniono także o modlitwie za Amerykę. Papież Franciszek podczas niedzielnego spotkania z wiernymi nie odniósł się do wydarzeń w USA.

"Stolica Apostolska wyraża zaniepokojenie epizodem przemocy (próba zamachu na byłego prezydenta USA Donalda Trumpa na wiecu - red.), który rani ludzi i demokrację, powodując cierpienie oraz śmierć" - przekazało biuro prasowe Watykanu.

Watykan o zamachu w USA. Brak bezpośrednio wspomnienia o Trumpie

Dodano także informację o, "przyłączeniu się do modlitwy biskupów ze Stanów Zjednoczonych - za Amerykę, za ofiary i o pokój w kraju i to, by nie przeważyły nigdy racje sprawców przemocy".

Oświadczenie wydano w reakcji na prośby o komentarz do wydarzeń w USA. W komentarzu przekazanym dziennikarzom nie ma bezpośredniego odwołania do wydarzeń z udziałem Trumpa. Warto również podkreślić, że papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie w niedzielę nie odniósł się do incydentu w USA.

Światowi przywódcy reagują na zamach na Donalda Trumpa

Liderzy z całego świata również reagowali na zamach na Donalda Trumpa, do którego doszło w sobotę podczas wiecu wyborczego w Butler w stanie Pensylwania.



"Jestem zbulwersowany szokującymi scenami na wiecu prezydenta Trumpa i przesyłam jemu i jego rodzinie najlepsze życzenia" - napisał na platformie X premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. "W naszych społeczeństwach nie ma miejsca dla przemocy politycznej w jakiejkolwiek formie. Moje myśli są ze wszystkimi ofiarami tego ataku" - dodał.

ZOBACZ: Zamach na Donalda Trumpa. "Jedno z najbardziej kultowych zdjęć w historii USA"

Premier Kanady Justin Trudeau podkreślił, że jest obrzydzony tym zdarzeniem. "Nie da się tutaj przesadzić - przemoc polityczna nigdy nie jest akceptowalna. Jestem myślami z byłym prezydentem Trumpem, uczestnikami wydarzenia i wszystkimi Amerykanami" - napisał.

"Zamach na Prezydenta Donalda Trumpa to wstrząsający moment nie tylko dla Ameryki, ale dla całego wolnego i demokratycznego świata" - tymi słowami na wydarzenia w USA zareagował prezydent Polski Andrzej Duda.

"Moje myśli i modlitwy są z prezydentem Donaldem Trumpem w tych mrocznych godzinach" - napisał na X premier Węgier Viktor Orban.