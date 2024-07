"Nie mogę się doczekać przemówienia do naszego Wielkiego Narodu" - przekazał w drugim wpisie po zamachu Donald Trump. Były prezydent USA zapowiedział, że weźmie udział w wiecu, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Milwaukee w stanie Wisconsin. Zwrócił się także do Amerykanów: Nie bójcie się.

W nocy z soboty na niedzielę Donald Trump został ranny w ucho po tym, jak zamachowiec mierzył do niego w trakcie przemówienia w Pensylwanii. Kula minęła o kilka cm głowę byłego prezydenta USA.

W niedzielę po godz. 14 Trump opublikował kolejny wpis na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Na wstępie podziękował za myśli i modlitwę. "To sam Bóg zapobiegł temu, co nie do pomyślenia" - napisał.

Trump zaapelował do Amerykanów

Donald Trump zwrócił się tez z apelem: Nie bójmy się, ale pozostańmy odporni w naszej wierze i odważni w obliczu niegodziwości.

"Obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek jest, by byśmy byli zjednoczeni i pokazali nasz prawdziwy charakter jako Amerykanie, pozostając silnymi i zdeterminowanymi oraz nie pozwalając złu wygrać" - dodał Trump.

Na koniec powiedział, że nie może doczekać się kolejnego przemówienia, które wygłosi podczas wiecu w Milwaukee w stanie Wisconsin, gdzie odbędzie się Narodowa Konwencja Republikanów.