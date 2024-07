Strona ukraińska otrzymała informację, że białoruskie służby przygotowują się do przeprowadzenia "operacji pod fałszywą flagą" w strefie przygranicznej. "Planują uciec się do prowokacji, którym sami będą 'zapobiegać', by pokazać swoim chińskim kolegom swoje możliwości" - podaje resort obrony Kijowa.