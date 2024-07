"To nie było zwykłe głosowanie. Poseł Grabczuk w szpitalu - jest usprawiedliwiony. Posłowie Giertych i Sługocki zostaną zawieszeni w klubie poselskim i pozbawieni funkcji (wiceprzewodniczącego klubu i wiceministra)" - napisał premier i szef KO Donald Tusk. To jego reakcja na piątkowe głosowanie w Sejmie nad projektem ws. dekryminalizacji aborcji.

W piątek Sejm większością głosów 218 do 215 odrzucił projekt Lewicy ws. depenalizacji i dekryminalizacji aborcji. 23 parlamentarzystów było nieobecnych lub zdecydowało wyciągnąć swoje karty – w tym gronie był obecny wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego KO Roman Giertych. Swoją decyzję skomentował poprzez media społecznościowe.



"Wiele moich poglądów ewoluowało, ale nie jestem Moniką Pawłowską a rebours. Dzisiaj ze względu na szacunek do poglądów jednak zdecydowanej większości wyborców KO oraz do dyscypliny klubowej postanowiłem nie brać udziału w glosowaniu nad projektem Lewicy" - napisał.

Donald Tusk: Roman Giertych i Waldemar Sługocki zawieszeni w klubie KO

Pod opublikowanym wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Wśród nich padło pytanie, czy w związku z piątkową decyzją, pewne już jest, że poseł nie zagłosuje również za ustawą o związkach partnerskich. W tym przypadku jednak Roman Giertych niczego nie wyklucza. "Nie. Zobaczę jaki będzie projekt, ale nie wykluczam poparcia" - poinformował.

Giertych kilkukrotnie wypowiadał się ws. aborcji. Rok temu mówił, że nie zmienia w tej kwestii swojego zdania. "Uważam aborcję za coś złego, choć czasem dopuszczalnego (np. stan wyższej konieczności)" - pisał w sierpniu ubiegłego roku w sieci. Te słowa padły w odniesieniu do "wyroku prezes TK Julii Przyłębskiej", który uznał za "nieistniejący, zły, głupi i mający wyłącznie tragiczne skutki". Giertych ocenił wówczas, że "nie każda aborcja musi być penalizowana".

Jednakże według Donalda Tuska piątkowe głosowanie nie należało do "zwykłych". W związku z decyzją Giertycha i nieobecnością Sługockiego zdecydował się na ich zawieszenie w KO. "To nie było zwykłe głosowanie. Poseł Grabczuk w szpitalu - jest usprawiedliwiony. Posłowie Giertych i Sługocki zostaną zawieszeni w klubie poselskim i pozbawieni funkcji (wiceprzewodniczącego klubu i wiceministra) - napisał premier.

Po tym, głos zabrał także Waldemar Sługocki. Jak napisał na X, jego nieobecność w Sejmie "spowodowana jest podróżą służbową do USA, zaplanowaną kilka miesięcy temu". "Wielokrotnie w swych wypowiedziach podkreślałem potrzebę depenalizacji aborcji. Jestem przekonany, że projekt wróci do Sejmu i uzyska większość" - podkreślił.

Sejm zdecydował ws. projektu o aborcji

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego został złożony przez posłów Lewicy i był jednym z czterech poselskich projektów, które po kwietniowym posiedzeniu Sejmu zostały skierowane do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Członkowie komisji zajęli się nim w pierwszej kolejności.

Projekt przewidywał zmiany polegające przede wszystkim na dekryminalizacji pomocy w aborcji oraz przerywaniu ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży.



Po zapoznaniu się z opinią ekspertów do projektu dołączono jeszcze dwie poprawki. Po nich wynikało, że kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę poza przypadkami wskazanymi w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, jeżeli od początku ciąży upłynęło więcej niż 12 tygodni, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat pięciu.