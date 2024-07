Prokuratura wszczyna śledztwo ws. byłego ministra PiS

Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez Marka Gróbarczyka, byłego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

Prokuratura wyjaśnia, że zarzuty dotyczą uchwały Rady Ministrów w sprawie "Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".

Marek Gróbarczyk pod lupą śledczych. Chodzi o przekop Mierzei Wiślanej

Marek Gróbarczyk podejrzewany jest o to, że "w 2016 r. nie określił w sposób realny niezbędnego zakresu rzeczowego i finansowego planowanej inwestycji" oraz że "w 2019 r. i w 2020 r., w trakcie prowadzonych prac nad nowelizacją uchwały Rady Ministrów, z 2016 r., nie poinformował RM, że wartość inwestycji wzrośnie o ponad 125%, to jest z 880 mln zł do niemal 2 mld zł, i tym samym planowany przekop mierzei stracił uzasadnienie ekonomiczne".

ZOBACZ: Prezes PKOl Radosław Piesiewicz odpowiada na zarzuty: To bardzo trafiony pomysł

To już drugie śledztwo dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej. Pierwsze, wszczęte w kwietniu, dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez byłego dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Miał on zawrzeć umowy na kwotę o 157,7 mln zł wyższą od szacowanego kosztu budowy przekopu Mierzei Wiślanej, który wynieść miał 880 mln zł.

"Z uwagi na łączność przedmiotową, zawiadomienie NIK dołączono do wszczętego 17 kwietnia 2024 r. śledztwa" - czytamy na stronie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Były minister PiS ma kłopoty. Grozić mogą mu trzy lata więzienia

- Kluczowe w sprawach gospodarczych są dokumenty. NIK przedstawiła duży pakiet dokumentów, prokuratura będzie musiała je uzupełnić, wystąpiliśmy także o szczegóły do właściwych ministerstw - powiedział w rozmowie z Interią prok. Mariusz Marciniak, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Jak dodał, przesłuchania nastąpią po zabezpieczeniu materiałów dowodowych, nie wcześniej niż na przełomie września i października. Przesłuchiwany będzie także Marek Gróbarczyk.

ZOBACZ: Czesław Mroczek "wstrząśnięty". Domaga się aresztu posła Marcina Romanowskiego

Za nadużycie władzy polegające na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, Kodeks karny przewiduje nawet trzy lata pozbawienia wolności.

Przekop Mierzei Wiślanej sztandarowym projektem PiS

Kanał przez Mierzeję Wiślaną określany był jako jedna z czołowych inwestycji rządu Zjednoczonej Prawicy. Jego budowę rozpoczęto w 2019 r., oficjalne otwarcie nastąpiło 17 września 2022 r.

Celem przekopu było m. in. zagwarantowanie Polsce dostępu do Bałtyku z Zalewu Wiślanego, bez konieczności korzystania z kontrolowanej przez Rosjan Cieśniny Piławskiej.