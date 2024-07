Immunitet Mariusza Błaszczaka. Posłowie zdecydowali

Posłowie podjęli decyzję w sprawie immunitetu Mariusza Błaszczaka. Podczas piątkowych obrad Sejmu zagłosowali za jego uchyleniem. To pokłosie oskarżenia o publiczne pomówienie, którego polityk - jeszcze jako minister obrony narodowej - miał się dopuścić wobec gen. Tomasza Piotrowskiego. Sprawa dotyczy upadku rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą.

Sejmowa komisja regulaminowa w czwartek opowiedziała się za uchyleniem immunitetu Mariuszowi Błaszczakowi. W piątek odbyło się głosowanie w Sejmie w tej sprawie. Za opowiedziało się 245 posłów, przeciw 181, wstrzymało się siedmiu.

W głosowaniu udział wzięło 433 posłów. Aby pociągnąć posła do odpowiedzialności karnej potrzebna była zgoda przynajmniej 231 posłów.

Jest decyzja Sejmu ws. immunitetu Mariusza Błaszczaka

Przed głosowaniem Mariusz Błaszczak przemawiał z mównicy sejmowej. Uznał, że wniosek w jego sprawie jest dziełem "sfrustrowanego człowieka".

- Mnie oskarżano, opozycja ówczesna, że wiedziałem, że wleciała rakieta na terytorium Rzeczpospolitej - wskazywał były minister. - Wasza władza skończy się prędzej czy później, komuniści też myśleli, że będą rządzić wiecznie - mówił. Błaszczak przekazał także, że PiS bada nadużycia obecnej władzy. Wskazał m.in. na osobę obecnego wiceszefa MON Cezarego Tomczyka.



- Ogłaszał budowę SOR-ów w wojskowym szpitalu w Legionowie tylko po to, żeby pomóc swojemu kandydatowi na prezydenta miasta i planował wczoraj urządzić partyjną potańcówkę dla kolegów w wojskowym obiekcie. Udała się impreza, panie Tomczyk? - dopytywał z mównicy.

Mariusz Błaszczak bez immunitetu. W mojej ocenie to sprawa polityczna

Sprawa dotyczy rosyjskiej rakiety, która spadła w grudniu 2022 roku pod Bydgoszczą, a znaleziona została kilka miesięcy później. Błaszczak publicznie poinformował, że gen. Piotrowski nie poinformował go o tym zdarzeniu.

W złożonym przez pełnomocnika gen. Tomasza Piotrowskiego wniosku można było przeczytać, że był minister obrony "pomówił dowódcę o postępowanie, które naraziło go na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" oraz że wypowiedzi Błaszczaka były "poniżające go w opinii publicznej".

- W mojej ocenie ta sprawa ma charakter polityczny - komentował Mariusz Błaszczak na posiedzeniu komisji. Przypomniał, że gen. Piotrowski, który był Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, podał się do dymisji kilka dni przed wyborami parlamentarnymi.