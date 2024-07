"Do godziny 6 rano (środa godz. 23 w Polsce - red.) wykryto 66 samolotów Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i siedem okrętów marynarki wojennej operujących wokół Tajwanu” - przekazało tajwańskie ministerstwo obrony w komunikacie cytowanym przez agencje AFP News.

To największa liczba samolotów zauważonych w pobliżu wyspy. Poprzedni rekord padł w maju, kiedy Pekin wysłał w pobliże Tajwanu 62 samoloty wojskowe i 27 okrętów. Chiny wzmogły aktywność swoich wojsk po inauguracji prezydentury Lai Ching-te. Władze w Pekinie uważają go za "niebezpiecznego separatystę".

Tajwan. Chińskie samoloty przekroczyły linię środkową

W środę 56 samolotów przekroczyło linię środkową przecinającą Cieśninę Tajwańską, która stanowi nieoficjalną strefę buforową między Tajwanem a Chinami. Resort opublikował zdjęcia z radarów, z których wynika, że część samolotów przeleciała w odległości 33 mil morskich, czyli około 61 km od południowego krańca Tajwanu.

Dzień wcześniej 37 maszyn przeleciało nad Cieśniną Tajwańską, by dołączyć do lotniskowca "Shandong" oraz grupy chińskich okrętów i wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach na zachodnim Pacyfiku.

Działania chińskich wojsk zwróciły uwagę nie tylko Tajwanu ale również Japonii oraz Filipin, w pobliżu których przepłynął chiński lotniskowiec. Manewry zbiegają się w czasie ze szczytem NATO w Waszyngtonie.

Źródło: Reuters, AFP News