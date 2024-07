George Clooney o Joe Bidenie. Aktor zmienił zdanie

- Uwielbiam Joe Bidena. (...) W ciągu ostatnich czterech lat wygrał wiele bitew. Ale jedyną bitwą, której nie może wygrać, jest walka z czasem - powiedział George Clooney. Znany aktor jest zadeklarowanym demokratą, we wcześniejszych latach wspierał kampanie Baracka Obamy czy Hillary Clinton. Teraz zaapelował o zmianę kandydata. - Nie wygramy w listopadzie z tym prezydentem - uznał.

Aktor George Clooney kilka tygodni temu zorganizował zbiórkę pieniędzy na kampanię Joe Bidena. Jednakże z opublikowanego w środę wywiadu dla "The New York Times" wynika, że artysta zmienił swoje podejście do reelekcji prezydenta.

George Clooney zmienił zdanie. Nawołuje do wyłonienia nowego kandydata

- Uwielbiam Joe Bidena. Jako senatora. Jako wiceprezydenta i jako prezydenta. Uważam go za przyjaciela i wierzę w niego. Wierzę w jego charakter. Wierzę w jego moralność. W ciągu ostatnich czterech lat wygrał wiele bitew, z którymi się zmierzył. Ale jedyną bitwą, której nie może wygrać, jest walka z czasem - przekazał.



- To druzgocące, ale Joe Biden, z którym byłem trzy tygodnie temu na zbiórce funduszy, nie był Joe Bidenem z 2010 roku. Nie był nawet Joe Bidenem z 2020 roku. Był tym samym człowiekiem, którego wszyscy widzieliśmy podczas debaty - powiedział.

Tym samym zaprzeczył, jakoby prezydent USA miał jedynie "kiepską noc" przed debatą. Jak zaznaczył, demokraci są "przerażeni" możliwością drugiej kadencji Donalda Trumpa i dlatego zlekceważyli wcześniejsze "sygnały ostrzegawcze" dotyczące złego stanu Bidena.



- Chodzi o wiek. Nic więcej. Ale to nic, co można odwrócić. Nie wygramy w listopadzie z tym prezydentem. Na dodatek nie wygramy w Izbie Reprezentantów i stracimy Senat - stwierdził. - Możemy schować głowy w piasek i modlić się o cud w listopadzie, albo możemy mówić prawdę - dodał. Uznał, że właściwym posunięciem byłaby zmiana kandydata.

USA. Wybory prezydenckie 2024. Joe Biden nie chce ustąpić

George Clooney jest zadeklarowanym demokratą, którym - jak twierdzi - "jest od urodzenia". Znany aktor od lat wspiera kampanie prezydentów z tej partii.

Prowadził jedne z największych zbiórek w historii m.in. w 2012 roku wspierał Baracka Obamę, w 2016 - Hillary Clinton, a Joe Bidena - już przed pierwszą kadencją w 2020 roku. Wówczas stwierdził, że Biden uratował demokrację.



Echa debaty między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem nie milkną. Coraz więcej demokratów nawołuje do zmiany kandydata. Jednak Joe Biden nie chce ustąpić ze stanowiska. Jak przekazał w ostatnim liście "nie startowałby, gdyby nie wierzył, że jest najlepszym kandydatem do pokonania Trumpa".