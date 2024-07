Pracownia IBRiS na zlecenie Radia ZET zapytała rodziców, "czy dzieci w wieku szkolnym powinny mieć zakaz wyjazdu na wakacje/urlop z rodzicami w trakcie roku szkolnego?".

Większość Polek i Polaków jest przeciwnych takiemu pomysłowi. Odpowiedź "zdecydowanie nie" oraz "raczej nie" wybrało ponad 60 proc. respondentów. Zdecydowanymi zwolennikami zakazu okazało się być 13,1 proc. badanych, a na opcję "raczej tak" wskazało 17,1 proc.

Zakaz wyjazdów z dziećmi. Elektorat opozycji i rządu zgodny

Najwięcej przeciwników wprowadzenia ograniczeń jest wśród wyborców partii opozycyjnych, czyli głosujących na PiS lub Konfederację - 59 proc. Niewiele mniej sprzeciwiających się zmianom jest wśród zwolenników obozu rządzącego - 50 proc.

W podziale na konkretne partie na wyjazdy dzieci w trakcie roku szkolnego nie zgadza się: 40 proc. sympatyków KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, oraz 28 proc. głosujących na PiS lub Konfederację.

Najbardziej przeciwni zakazowi są rodzice, którzy mają troje lub więcej dzieci (89 proc.). Wprowadzenia zakazu nie chce 73 proc. tych z dwójką uczniów w domu i 77 proc. rodziców, którzy mają jedno dziecko.

Wprowadzenia zakazu nie chce zarówno większość kobiet (65 proc.), jak i mężczyzn (56 proc.).

Zakaz wyjeżdżania z dziećmi w trakcie roku szkolnego. "Obowiązek to obowiązek"

Kontrowersyjny pomysł pojawił się w debacie publicznej po wywiadzie wiceminister MEN Katarzyny Lubnauer. - Bardzo często mamy głosy ze strony nauczycieli i dyrektorów szkół, że rodzice traktują szkołę jako miejsce, do którego dziecko może chodzić albo może nie chodzić. I obowiązuje ich tylko zasada tych 50 proc. obecności w skali roku - stwierdziła w programie "Gość Radia Zet".

Zdaniem wiceminister rodzice powinni rozumieć, że "obowiązek szkolny oznacza obowiązek". - W wielu krajach mamy taką sytuację, że jeżeli na przykład rodzic by chciał z dzieckiem wyjechać w ciągu roku na wakacje, to go mogą nawet zatrzymać na lotnisku - wskazywała. Jak zapowiedziała ministerstwo "przygląda się tej sprawie".