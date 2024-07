Zapowiada się prawdziwy pogodowy rollercoaster. W środę termometry pokażą nawet 36 st. C. Przez Polskę przetoczą się również potężne burze z bardzo silnym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty również przez lokalnymi trąbami powietrznymi oraz gradem o średnicy do 6 cm.

Środa upłynie pod znakiem upałów i silnych burz.

Upały w Polsce. Nawet 36 st. C

Termometry pokażą od 30°C do 34°C, na zachodzie lokalnie 36°C. Nieco "chłodniej" będzie na północnym zachodzie. Tam będzie od 27°C do 29°C. Mimo wysokich temperatur w całej Polsce będzie pochmurno.

IMGW wydało alerty przed upałami pierwszego i drugiego stopnia.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



BURZE 1, 2 i 3°🔴



⛈️W strefie najsilniejszych zjawisk prognozowane są: ulewne opady lokalnie do 80 mm, porywy wiatru lokalnie do 120 km/h. Miejscami grad. Lokalnie możliwa trąba powietrzna.



➡️https://t.co/DIkhkQRy0k pic.twitter.com/JCAM1JJrWB — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 10, 2024

Gdzie jest burza? Możliwe trąby powietrzne

Najbardziej gwałtowne zjawiska spodziewane są jednak w pasie od Pomorza Zachodniego poprzez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Wystąpią tam potężne nawałnice.

Alerty trzeciego stopnia przed burzami wydano dla województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz części wielkopolskiego i dolnośląskiego. W pozostałych częściach kraju obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia.

W czasie burz porywy wiatru do miejscami do 120 km/h. Lokalnie może spaść grad o średnicy od 3 do 6 cm.

IMGW ostrzega, że możliwe są także loklane trąby powietrzne.