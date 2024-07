Polski wolontariusz został ranny na froncie w Ukrainie, gdzie udzielał pomocy żołnierzom. Do zdarzenia doszło w obwodzie ługańskim. Medyka ewakuowano do Polski - trafił do szpitala w Lublinie. "W tej chwili sytuacja jest stabilna. Walczymy o jego nogę" - informuje prezes Fundacji "W międzyczasie".