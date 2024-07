Prokuratura Krajowa skierowała do SN wnioski o uchylenie immunitetu czterem sędziom w sprawie dotyczącej ukrywania akt postępowań dyscyplinarnych. Dotyczą one rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych: Piotra Schaba, Michała Lasoty, Przemysława Radzika oraz Jakuba Iwańca zastępcy rzecznika przy warszawskim SO.