We wtorek media obiegła informacja o śmierci Jerzego Stuhra, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów filmowych i teatralnych. 77-letni artysta zasłynął swoimi kultowymi kreacjami w "Amatorze", "Wodzireju" czy "Seksmisji", ale był również ceniony jako reżyser kina autorskiego i pedagog. Na antenie Polsat News o Jerzym Stuhrze opowiedziała Małgorzata Kożuchowska.

Wiadomość o śmierci 77-letniego Jerzego Stuhra potwierdził w rozmowie z Onetem jego syn, Maciej Stuhr. Od kilku lat aktor walczył z choroba nowotworową, a w 2020 roku doznał udaru mózgu.

Janda i Kożuchowska o Jerzym Stuhrze. "Wierny ideałom, zawsze prawdziwy"

Jedną z pierwszych osób, która publicznie odniosła się do śmierci wielkiego artysty była aktorka Krystyna Janda. "Wychował pokolenia polskich aktorów i reżyserów, obdarował hojnie tysiące Widzów. Jego wiedza o naturze ludzkiej, jej zakamarkach i jasnościach, była nieograniczona. Jego radość życia, poczucie humoru, wyobraźnia było dobrem publicznym, na szczęście" - napisała na Facebooku artystka.

"Wspaniały Polak i Obywatel, odważny, zawsze występujący w obronie wolności i zwykłego człowieka. Nieobojętny na krzywdę, ostrożny w sądach, lojalny, wierny swoim ideałom, prawdziwy, zawsze prawdziwy. Marzył żeby umrzeć na scenie i prawie tak się stało. (...) Jurku mój Kochany! Przyjacielu! Kochany Mój. Odpoczywaj w spokoju, zostawiłeś Świat, Polskę i nas innymi. Lepszymi" - podsumowała.

Z kolei na antenie Polsat News o Jerzym Stuhrze opowiedziała Małgorzata Kożuchowska. - To wybitna postać i ogromna strata dla polskiej kultury, filmu i teatru - podkreśliła.

Kożuchowska przypomniała, że spotkała się ze Stuhrem na początku swojej kariery aktorskiej. - Spotkaliśmy się na planie w "Kilerze". Ja byłam bardzo zestresowana, byłam osoba bez doświadczenia, młodziutką dziewczyną. Spotkanie z takim mistrzem, pedagogiem - przecież to był rektor krakowskiej PWST - ono mnie niezwykle stresowało, a on podszedł do mnie jak przyjaciel. Jakbyśmy byli kolegami z planu, którzy znają się wiele lat - wspominała.

Nie żyje Jerzy Stuhr. Tymi rolami przeszedł do historii

Jerzy Stuhr był jednym z najwybitniejszych polskich aktorów. W 1972 r. ukończył krakowską PWST, a następnie rozpoczął pracę Teatrze Starym, z którym pozostał związany aż do 1991 r. Jedną z pierwszych sztuk, w której zagrał były "Dziady" Mickiewicza w reżyserii Konrada Swinarskiego. Stuhr wcielił się wówczas (1973) w postać Belzebuba, będącego idealną przeciwwagą dla Konrada.

W tej samej dekadzie artysta wielokrotnie zabłysnął również na srebrnym ekranie. Zasłynął m.in. rolą Lutka Danielaka w "Wodzireju" Feliksa Falka. Danielak - parweniusz i przebojowy dorobkiewicz - bezwzględnie dąży do osiągnięcia życiowego sukcesu, dla którego jest w stanie zrobić wszystko.

Współpracował z Kieślowskim. Ich film zatrzymała cenzura

Owocna dla aktora okazała się także współpraca z Krzysztofem Kieślowskim, u którego zagrał w "Bliźnie" i w "Spokoju". Drugi obraz - choć został nakręcony w 1976 roku - na cztery lata zatrzymany przez cenzurę. Zagrał w nim postać robotnika Antoniego Gralaka, który po wyjściu z więzienia próbuje zacząć wszystko od początku, szukając swojego "małego szczęścia".

Inną wielką kreacją Stuhra jest rola zaopatrzeniowca Filipa Mosza z "Amatora" (1979). Mos to pracownik zakładu przemysłowego w podkrakowskim miasteczku. Wszystko w jego życiu zmienia się, gdy kupuje kamerę i pojawia się w nim potrzeba sztuki.

"Na taśmie filmowej utrwala życie rodziny, a potem także zakładu. Zaczyna odnosić sukcesy, także za cenę uległości i kompromisu - poddaje się woli dyrektora, który nakazuje mu wycinać niektóre sceny. Stuhr bardzo autentycznie pokazał metamorfozę swojego bohatera, który z zahukanego pracownika staje się świadomym twórcą i jest w stanie bronić twórczej wolności, ale równocześnie potrafi też, w imię odpowiedzialności za drugiego człowieka, zaniechać własnych aspiracji" - opisuje Filmweb.

W latach 80. w filmie Stuhr wyróżnił się rolą Maksa w kultowej komedii Juliusza Machulskiego "Seksmisja". Później został zaangażowany również w "Kingsajzie" i "Deja Vu" tego samego reżysera. Innymi ważnymi punktami w jego karierze była także rola w "O-BI, O-BA. Koniec cywilizacji" Piotra Szulkina oraz tytułowa postać w "Obywatelu Piszczyku" Andrzeja Kotkowskiego.

Grał we Włoszech po włosku. Krytycy wpadli w zachwyt

W tej dekadzie artysta występował również we Włoszech. Tam, za wspaniałe opanowanie języka włoskiego oraz jakość interpretacji w 1982 r., otrzymał nagrodę krytyki za pracę aktora zagranicznego w Italii.

Za swoje kreacje aktorskie otrzymał wiele prestiżowych nagród zarówno za role sceniczne jak i filmowe. Order Uśmiechu, Odznaka "Honoris Gratia", Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz działalności pedagogicznej", Laur Krakowa XXI wieku, Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Republiki Włoskiej, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski "w uznaniu wybitnych zasług dla kultury narodowej", Nagroda Miasta Krakowa i Złoty Krzyż Zasługi - to tylko początek długiej listy.

Po obu stronach kamery. Doceniony wieloma nagrodami

W 1994 r. Stuhr zadebiutował również po drugiej stronie kamery reżyserując film "Spis cudzołożnic". Obraz spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków, został również doceniony kilkoma nagrodami. Mimo to - jak zauważa Filmweb - prawdziwą sławę reżyserską przyniósł mu nakręcony trzy lata później film "Historie miłosne", który stał się przebojem polskich kin i laureatem wielu nagród na światowych festiwalach.