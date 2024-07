"Wdzięczność" - takim słowem podpisał zdjęcie w mediach społecznościowych Maciej Stuhr. Na czarno-białej fotografii widać spacerującego Macieja Stuhra, jego syna - Tadeusza - i ojca Jerzego. Aktor odszedł we wtorek. Miał 77 lat.

Maciej Stuhr pożegnał ojca

"Wdzięczność" - takim słowem podpisał czarno-białą fotografię. Na niej widać spacerującego Macieja Stuhra, jego syna - Tadeusza i ojca - Jerzego. Cała trójka ma w podobny sposób ułożone z tyłu ręce.

Jerzy Stuhr zmarł we wtorek. Aktor od kilku lat zmagał się z problemami ze zdrowiem. Chorował na raka, a w 2020 roku doznał udaru mózgu. Miał 77 lat.



W ostatnich latach aktor podupadł na zdrowiu. We wrześniu 2011 roku Stuhr trafił do szpitala, gdzie okazało się, że ma nowotwór krtani. Po długiej rekonwalescencji, w 2020 roku doznał udaru mózgu. Wcześniej przeszedł też zawał serca.

Artystę pożegnało wiele osób. Jan Englert w rozmowie Polsat News powiedział, że aktor "był doceniony i jednocześnie znienawidzony przez niektórych, którzy nie lubią wystających ponad miernotę". - Dawał sobie z tym radę, nie zawsze miał lekko - mówił Englert.