We wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wstępne wyniki tegorocznych matur. Od godz. 8.30 maturzyści mogą również sprawdzić swoje indywidualne wyniki w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU. O godzinie 10 ogólnopolskie wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone.

Ze swoimi wynikami zapoznają się zarówno osoby, które przystępowały do matury w majowej sesji głównej, jak i podczas sesji dodatkowej. Wyniki będą dostępne w szkołach, na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz na wspomnianej stronie ziu.gov.pl.

Matura 2024. We wtorek CKE poda wyniki. Jak sprawdzić je w internecie?

By sprawdzić swoje wyniki online - w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika) - należy wejść na stronę ziu.gov.pl, później uzupełnić pola "login" oraz "hasło" danymi otrzymanymi uprzednio od dyrektora szkoły, wychowawcy lub innego upoważnionego do tego nauczyciela.

Jeśli zgubiło się podane wcześniej hasło, należy wybrać opcję "nie pamiętam hasła", a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami przesłanymi na przypisany do danego użytkownika adres e-mail.

Na stronę można zalogować się także przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.



Po udanym logowaniu, by sprawdzić procentowe wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości, wystarczy wybrać opcję "egzamin maturalny". Można wówczas zweryfikować poprawność swoich odpowiedzi klikając w wybrany egzamin maturalny.

Warto pamiętać, że w minionych latach, tuż po udostępnieniu wyników, strony, na których je publikowano, bywały przeciążone. Wówczas trzeba poczekać do czasu ustania problemów technicznych.

Maturzyści mogą też poznać swoje wyniki w szkole, w której podchodzili do egzaminu.

Matura 2024. Co zrobić, żeby zdać?

Przypomnijmy: osoby zdające egzamin dojrzałości musiały obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego.

Dla abiturientów ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy był jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego.

Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Maksymalnie można było podejść do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

By zdać maturę należy uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. Nie ma progu zaliczeniowego w przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym.