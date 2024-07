Słynny podróżnik kulinarny Robert Makłowicz został lektorem krakowskiej komunikacji miejskiej. Jego głos będzie można usłyszeć we wszystkich pojazdach jeżdżących w pierwszej strefie. Część komunikatów już została nagrana, jednak na efekt trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.

Urząd miasta Krakowa przekazał w mediach społecznościowych dobrą wiadomość dla wszystkich fanów Roberta Makłowicza. Popularny znawca kulinariów stanie się jednym z głosów krakowskich autobusów oraz tramwajów.

Robert Makłowicz głosem w krakowskiej komunikacji. Zmiany już od jesieni

Do wpisu dołączono filmik, na którym Makłowicz daję próbkę tego, co będzie można już niedługo usłyszeć w pojazdach krakowskiego transportu publicznego. Będzie odczytywać zarówno nazwy przystanków, jak i inne przydatne informacje np. o wymogach dotyczących biletów.

Z powodu jego licznych podróży na razie udało się nagrać tylko część komunikatów. Jednak gdy tylko wróci, prace mają zostać wznowione. "Na trasie usłyszycie go już jesienią" - zapowiadają urzędnicy.

🎙️🚍🚊 @robertmaklo lektorem w krakowskiej komunikacji miejskiej!



Słynny podróżnik kulinarny i youtuber odczyta nazwy przystanków i komunikaty w pojazdach kursujących w I strefie. Na trasie usłyszycie go już jesienią.

Robert Makłowicz będzie odczytywać nazwy przystanków i inne komunikaty jedynie w pierwszej strefie. W drugiej i trzeciej strefie nadal będzie aktualny lektor.

Pomysł na to, by podróże pasażerom umilały głosy sławnych osób nie jest nowy. Ponad 10 lat temu do współpracy przy zapowiedziach zaproszono znanych krakowskich artystów: Annę Dymną, Krzysztofa Globisza i Grzegorza Turnaua. Z kolei w Warszawie od lat w autobusach i tramwajach można usłyszeć głos lektora Tomasza Knapika.