- Rosja nie ma złudzeń ani nadziei co do przyszłych stosunków z Francją po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych w tym kraju - powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

- Dla Rosji zdecydowanie lepsze byłoby zwycięstwo tych sił politycznych, które popierałyby wysiłki na rzecz przywrócenia naszych dwustronnych stosunków. Jak dotąd nie widzimy takiej jasno wyrażonej woli politycznej u nikogo - dodał.

Wyniki wyborów we Francji. "Nie mamy nadziei"

Dmitrij Pieskow - cytowany przez portal RBC - stwierdził, że widać "pewien dryf w preferencjach francuskich wyborców". - Rosja będzie obserwować tworzenie rządu - zaznaczył rzecznik i dodał, że "Francja jest bardzo ważnym krajem na kontynencie europejskim".

Do sytuacji we Francji odniósł się również szef MSZ Rosji - Siergiej Ławrow. Polityk skomentował wyniki drugiej tury. - Wydaje się, że powstała właśnie po to, by manipulować wolą wyrażoną przez wyborców w pierwszej turze. Tak naprawdę nie przypomina to demokracji - zaznaczył Ławrow.

Wybory we Francji. Zjednoczenie Narodowe niespodziewanie na trzecim miejscu

Drugą turę przedterminowych wyborów do Zgromadzenia Narodowego wygrał lewicowy Nowy Front Ludowy, zdobywając 182 mandaty w parlamencie. Drugie miejsce zajął obóz prezydenta Emmanuela Macrona ze 168 deputowanymi.

Na trzecim miejscu uplasowało się Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Ugrupowanie to będzie dysponować 143 posłami do izby niższej parlamentu.