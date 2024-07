Barcelona ma dość turystów. W sobotę przez centrum miasta przeszła akcja protestacyjna. Demonstranci zaklejali wejścia do hoteli, krzyczeli do urlopowiczów, by wracali do domu i polewali ich wodą. Manifestacja jest odpowiedzią na wzrost kosztów życia w Hiszpanii, za który winą wielu mieszkańców obarcza podróżujących.