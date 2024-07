- My przecież wiemy, dlaczego oni to robią teraz. Oni to robią teraz, by wysłać sygnał przed szczytem NATO, że Rosja jest niezachwiana w walce ze wszystkim, co dobre i ludzkie - powiedział Szymon Hołownia przed szczytem w Waszyngtonie. W ten sposób odniósł się do potężnego ataku Rosjan, m.in. na szpital w Kijowie.

- Rosja udowadnia, że standardy ludzkie są nic niewarte dla tego reżimu. Nocny atak rakietowy, w którym zginęło wielu obywateli Ukrainy, to bestialstwo, jakiego nie można sobie wyobrazić - powiedział na konferencji w Waszyngtonie marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

- My przecież wiemy, dlaczego oni to robią teraz. Oni to robią teraz, by wysłać sygnał przed szczytem NATO, że Rosja jest niezachwiana w walce ze wszystkim, co dobre i ludzkie. Musimy się temu przeciwstawić - zaznaczył.

Marszałek zapowiedział, że na szczycie przewodniczących parlamentów Państw NATO odbędzie się dyskusja, jak "od strony parlamentów, które decydują o budżetach obronnych, przekonać, że Ukraina musi być wsparta pakietem 40 mld dolarów". - I że Kijów musi być wspierany nieustannie, aż do zwycięstwa - dodał.

Szymon Hołownia w Waszyngtonie. Wskazał cele szczytu

- Druga rzecz, którą się tu zajmujemy, to wytyczenie ścieżki dla Ukrainy do NATO. Liczymy, że Kijów będzie otrzymywał wyraźne wskazówki jak to zrobić - wyjaśnił Hołownia.

- W tle spotkania będziemy także dyskutować o zbliżających się wyborach w USA, które są istotne. Dla nas najważniejsze jest, aby wszyscy sojusznicy czuli się zaangażowani - powiedział marszałek.

Jak przekazał Hołownia, celem szczytu jest także to, aby "rzeczy na które umówiliśmy się w Wilnie, na poprzednim szczycie, były tak uzgodnione, aby na kolejnym spotkaniu w Kopenhadze stanowisko NATO ws. Rosji było wyraźne i jasne". - Tworzymy realny silny głos, jeżeli chodzi o wschodnia flankę Sojuszu - podkreślił marszałek.

Hołownia w USA. Spotkanie na szczycie NATO

Szymon Hołownia jest w Waszyngtonie. Głównym celem wizyty marszałka w USA jest udział we wtorek w spotkaniu przewodniczących parlamentów Państw NATO na Kapitolu, gdzie będzie mieć wystąpienie.

Podczas swojej dwudniowej wizyty Hołownia spotka się także z przedstawicielami Atlantic Council of United States, z radcą Departamentu Stanu Tomem Sullivanem a także z przewodniczącym Delegacji USA do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Mikiem Turnerem.

Hołownia weźmie udział w spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Wschodniej Flanki NATO: Polski, Estonii, Łotwy, Litwy, Finlandii oraz Ukrainy. Marszałek spotka się też z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

Wieczorem w poniedziałek marszałek będzie też uczestniczył w kolacji oficjalnej przewodniczących parlamentów wydawanej przez przewodniczących Kongresu USA w Kapitolu.