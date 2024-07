Prognozy IMGW wskazują, że najchłodniejszy będzie początek tygodnia, jednak i tak będzie on bardzo ciepły. Słupki rtęci mają pokazać do 23 stopni Celsjusza na wschodzie i północnym wchodzie, około 25 stopni w centrum i na zachodzie, do nawet 29 stopni na południowym wschodzie.

Upały mają się zacząć rozkręcać dopiero we wtorek. Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza nad samym morzem, około 27 st. C na północy i wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich Bieszczad i Beskidów, do 30 st. C na południu i w centrum kraju. Niebo ma być czyste, a wiatr jedynie słaby i umiarkowany.

ZOBACZ: Czerwiec 2024 roku najcieplejszym miesiącem w historii. Naukowcy biją na alarm

Jeszcze cieplej ma być w środę. w całym kraju temperatura przekroczy 31 stopni Celsjusza a w takich miastach jak Kraków, Katowice, Łódź, Warszawa czy Poznań sięgnie 33 st. C. Najchłodniej ma być nad morzem, gdzie i tak będzie około 27 st. C.

Prognoza pogody. Fala upału między 8 a 15 lipca

Podobnie ma być w czwartek. Wtedy upał przemieści się nad wschód i południowy wschód. W Rzeszowie temperatura sięgnie aż 36 stopni Celsjusza, a w Lublinie - 34 stopni. Nieco niższe temperatury będą nad morzem - do 22 st. C oraz na zachodzie i północy - 25 st. C. Pojawią się jednak opady deszczu, mogą również wystąpić gwałtowne burze z towarzyszącym im silnym wiatrem.

ZOBACZ: Gwałtowne burze nad Polską. Rządowe centrum alarmuje

Najbardziej upalnie w skali całego kraju ma być jednak w piątek oraz sobotę. W piątek w Lublinie i Rzeszowie słupki rtęci pokażą 32 st., a w Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie - 31 st. Najchłodniej będzie w Gdańsku i Szczecinie, gdzie temperatura zaledwie przekroczy 25 st. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie w wielu miejscach da się odczytać z termometru 35 st. C. Meteorolodzy spodziewają się również burz.

ZOBACZ: Fala upałów w USA. Rekordy padają codziennie, odnotowano nawet 52 stopnie

Wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do niedzieli. Państwowy instytut prognozuje na ten dzień dużą różnicę w temperaturach między północnym zachodem a południowym wschodem. Temperatura maksymalna ma wynieść od 19 st. C nad morzem, około 23 st. C w centrum i na zachodzie, do 29 st. C na południowym wschodzie.