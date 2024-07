Adrian Zandberg w "Graffiti". [OGLĄDAJ]

- Chętniej przyjmę propozycję Krzysztofa Gawkowskiego - tak na pomysł, by Partia Razem dołączyła do rządu zareagował w programie "Graffiti" jeden z liderów formacji Adrian Zandberg. Zdaniem polityka warunkiem jest zmiana umowy koalicyjnej, by - jak mówił - "kluczowe sprawy dla Lewicy realnie się tam znalazły".