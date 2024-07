Wysokie kary za "parawaning". Tego nie rób na plaży

Parawany to częsty widok na polskich plażach nad Bałtykiem. Niestety, ta popularna praktyka, znana również jako "parawaning", może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Mandaty za ustawianie parawanów mogą wynieść nawet kilkaset złotych. Skąd wzięły się te restrykcje i kiedy należy się z nimi liczyć?

Parawaning stał się niemal symbolem polskich wakacji nad morzem. Wczasowicze używają parawanów, by osłonić się przed wiatrem, zyskać odrobinę prywatności czy zarezerwować miejsce na zatłoczonej plaży. Niestety, to właśnie takie zachowania często prowadzą do zatłoczenia i chaosu, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu plażowiczów.

Jakie mandaty za "parawaning"?

Zgodnie z polskim prawem nieprzestrzeganie regulaminów dotyczących zachowania w miejscach publicznych, w tym na plażach, może skutkować grzywną. Stawianie parawanów w sposób, który utrudnia dostęp do plaży lub blokuje ścieżki ewakuacyjne, może prowadzić do jeszcze poważniejszych konsekwencji.

ZOBACZ: Najczystsza plaża nad Bałtykiem. Turyści są zachwyceni

Według art. 54 Kodeksu wykroczeń "kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany". Oznacza to, że każda osoba, która nie przestrzega regulaminów plażowych, naraża się na sankcje prawne.

Tymczasem wielu wczasowiczów nadal nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji prawnych i kwestii bezpieczeństwa związanych z "parawaningiem". Edukacja i świadomość społeczna są fundamentalne, by zmniejszyć liczbę incydentów i poprawić komfort wypoczynku na plażach. Warto więc zwracać uwagę na oznakowania i przestrzegać zasad, aby wszyscy mogli cieszyć się bezpiecznym i przyjemnym wypoczynkiem nad morzem.

Tragiczne skutki nieprzemyślanego "parawaningu"

Nieprzemyślane ustawianie parawanów może mieć poważne konsekwencje. W 2022 roku w Stegnie ratownicy medyczni nie mogli dotrzeć na czas do mężczyzny z podejrzeniem zawału serca. Powodem były parawany blokujące drogę. Strażak obecny na miejscu zdarzenia wyjaśnił, że pojazdy ratunkowe są dostosowane do poruszania się po plaży, jednak z powodu parawanów i tłumu plażowiczów prędkość dojazdu jest znacznie ograniczona.

To dowodzi, że w takich sytuacjach każda sekunda jest cenna, a utrudnienia w dostępie do poszkodowanych mogą decydować o życiu i śmierci.

ZOBACZ: Mapy Google z nową funkcją. W sam raz na wakacje

Jak uniknąć kłopotów na plaży?

Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i kar, pamiętaj o przestrzeganiu kilku prostych zasad. Zawsze sprawdzaj lokalne regulaminy plażowe. W wielu miejscach parawaning może być wyraźnie zabroniony lub ograniczony. Unikaj też stawiania parawanów w miejscach, które blokują ścieżki ewakuacyjne i ograniczają ewentualny dostęp dla służb ratunkowych.

Nie zapominaj o innych plażowiczach. Parawaning może być uciążliwy dla osób, które chcą korzystać z plaży w sposób swobodny, z zachowaniem jej wszelkich walorów estetycznych. Zachowanie umiaru i świadomość potrzeb innych użytkowników plaży pozwoli wszystkim cieszyć się wspólną przestrzenią

WIDEO: Szymon Hołownia komentuje reportaż o "polskich matrioszkach" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl