Na zalewie Wióry (woj. świętokrzyskie) doszło do tragicznego wypadku. Kierujący skuterem ciągnął na materacu dwie osoby: dorosłego oraz 12-latka. W pewnym momencie drugi z nich wpadł do wody, a jego życia nie udało się uratować. Z kolei koło Gniezna 17-letnia dziewczyna wskoczyła z rowerka wodnego do jeziora bez kapoku i również straciła życie.