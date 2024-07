Próbka do badania wody z wodociągu Grabownica została pobrana 10 czerwca. Wynik badania otrzymano dopiero 4 lipca, co oznacza, że przez prawie miesiąc mieszkańcy 17 miejscowości w gminie Krośnice w woj. dolnośląskim byli narażeni na korzystanie z zanieczyszczonej wody.

Dolnośląskie. 17 miejscowości bez wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu wydał komunikat, w którym przestrzegł przed korzystaniem z wody na terenie miejscowości: Brzostowo, Brzostówko, Czarnogoździce, Dąbrowa, Dziewiętlin, Grabownica, Kotlarka, Krośnice, Luboradów, Pierstnica, Pierstnica Mała, Police, Świebodów, Wąbnice, Wierzchowice, Wolanka i Żeleźniki.

Po przebadaniu próbki wody stwierdzono w niej obecność znacznej ilości bakterii coli. "Woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. liczby bakterii grupy coli w ilości 31 jtk w 100 ml na przepompowni wody Czarnogoździce, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml" - napisano w oświadczeniu.

Woda w gminie Krośnice zanieczyszczona. Nadaje się tylko do toalety

W komunikacie przekazano wskazówki dotyczące użytkowania zanieczyszczonej wody. Przestrzeżono, że nie nadaje się ona do spożycia ani przygotowywania posiłków. Nie należy używać jej do mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych i prania. Nie można przemywać nią ran, kąpać się w niej ani myć zębów.

"Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC" - czytamy w oświadczeniu.

Jak przekazano, Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach został zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom miejscowości zastępczego źródła wody pitnej. Ma się również podjąć naprawy i oczyszczenia wodociągu, tak by mógł on spełniać kryteria przewidziane w rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia.

Gmina Krośnice apeluje do mieszkańców, by przekazali komunikat inspektora sanitarnego swoim przyjaciołom i członkom rodziny. Obecnie trwają działania mające na celu jak najszybsze doprowadzenie wody nadającej się do użytkowania do miejscowości dotkniętych skutkami zanieczyszczeń.