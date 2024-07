Linie lotnicze Ryanair poinformowały o odwołaniu części lotów do włoskiej Katanii. Wszystko przez erupcję Etny. Z wulkanu wydobywa się dym i pył, który uniemożliwia obsługę lokalnego lotniska.

"W związku z erupcją wulkanu Etna i wydobywającej się z niego chmury dymu, byliśmy zmuszeni odwołać część lotów do i z Katanii w piątek 5 lipca i monitorujemy potencjalne zakłócenia dla pozostałych lotów" - czytamy w komunikacie irlandzkiej linii lotniczej.

Odwołane loty. Ryanair apeluje o sprawdzanie komunikatów

Linia zaznacza, że pasażerowie, którym odwołano lot, dostali mailową informację o możliwych działaniach.

"Powinni oni również monitorować komunikaty w aplikacji Ryanair, aby uzyskać najnowsze informacje na temat lotu" - podkreśla Ryanair.

ZOBACZ: Włoskie władze ogłaszają czerwony alarm. Silne erupcje dwóch wulkanów

Linia lotnicza wyraziła ubolewanie ze względu na odwołane połączenia. "Jest to poza naszą kontrolą i ma to wpływ na wszystkie linie lotnicze obsługujące loty do i z Katanii w piątek 5 lipca" - wskazała firma.

Przez erupcję Etny w piątek tymczasowo było zamknięte lotnisko w Katanii. Po 16:30 port informował o wznowieniu pracy, ale nie wyklucza to możliwych opóźnień lotów.

