Od pewnego czasu mazowieccy policjanci "deptali po piętach" 35-latka poszukiwanego m.in. za rozbój. Mężczyzna ukrywał się przed policją od roku. Rozesłano za nim dwa listy gończe oraz zarządzenie sądu o doprowadzeniu.

ZOBACZ: Jarosław. Poszukiwany chciał zmylić policję. Schował się w sianie

Nad sprawą pracowali policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Przy współpracy z innymi służbami udało im się ustalić, że poszukiwany przebywa w gospodarstwie sadowniczym w okolicach Warki.

Zatrzymanie pod Warką. Próbował oszukać policję ostatni raz

We wtorek służby weszły do budynku. Funkcjonariusze zastali w środku kuriozalny widok - mężczyzna schował się pod prysznicem, licząc na to, że nie zostanie odnaleziony.

ZOBACZ: USA: Schował się przed policją w zamrażarce. Zmarł, bo nie mógł się wydostać

Policjanci sprawdzili jednak każdy zakamarek i aresztowali 35-latka. Teraz za popełnione przestępstwa czeka go w sumie pięć lat i 10 miesięcy spędzonych w więzieniu.