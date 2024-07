Policja opublikowała pilny apel ws. policjanta z Bolesławca, który został postrzelony podczas interwencji. 39-letni funkcjonariusz przebywa obecnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Lekarze określają jego stan jako ciężki, ale stabilny.

Policja zaapelowała o oddawanie krwi dla postrzelonego policjanta z Bolesławca. Krew można oddać w dowolnym punkcie krwiodawstwa w całej Polsce z informacją "dla policjanta z Bolesławca".

Apel policji o oddawanie krwi. "Najcenniejszy dar"

"Pierwsi dolnośląscy funkcjonariusze już przekazali najcenniejszy dar, jakim możemy się podzielić, czyli krew. Jeśli i Ty możesz to zrobić - pomóż... Dziękujemy za każdy mililitr" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Dramat w Bolesławcu. Najnowsze informacje o stanie zdrowia policjanta

Wcześniej policja poinformowała, że poszkodowany to "doświadczony 39-letni funkcjonariusz, który realizował już tego typu interwencje wielokrotnie".

Interwencja w mieszkaniu. Postrzelony policjant

W środę policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu zostali wezwani na interwencję do mieszkania przy ulicy Ślusarskiej. Chodziło o agresywnego, awanturującego się mężczyznę. Zgłoszenia dokonała jego matka.



- Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, ten mężczyzna zamknął się w pokoju. Strzelił przez zamknięte drzwi i ranił policjanta w głowę. Po chwili sam się zastrzelił - poinformował wówczas rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu, aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak. Ranny policjant został przetransportowany do szpitala powiatowego Św. Łukasza w Bolesławcu.

ZOBACZ: Dramat w Bolesławcu. Policjant postrzelony w głowę podczas interwencji

Kierownik szpitalnego oddziału ratunkowego w Bolesławcu przekazał Polsat News, że funkcjonariusz był przytomny, miał obrażenia twarzoczaski - ranę penetrującą okolicy oczodołu prawego i dwie rany postrzałowe ramienia.

Następnie przewieziono go do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. 39-latek przeszedł wielogodzinną operację, którą przeprowadzały trzy zespoły specjalistów: chirurgów szczękowo-twarzowych, laryngologów oraz okulistów.

Aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak poinformował natomiast, że poszkodowany funkcjonariusz znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej.