Akcja służb w Krajowej Radzie Sądownictwa oburzyła polityków opozycji. W środę do siedziby KRS w asyście policji weszli prokuratorzy Prokuratury Krajowej. "Żądają wydania dokumentacji rzeczników dyscyplinarnych pod ich nieobecność" - podała KRS w mediach społecznościowych. O sprawę został zapytany w programie "Gość Wydarzeń" minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Adam Bodnar o sporze wokół KRS. "Mamy kłopot"

- Jeżeli udałoby się powołać KRS w najbliższym czasie, w nowym konstytucyjnym składzie, to moglibyśmy wrócić do procesu normalnych nominacji sędziowskich. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy musieli czekać aż do końca 2025 z powołaniem nowej KRS - tłumaczył szef resortu sprawiedliwości.

Dariusz Ociepa dopytywał, czy jeżeli zapis dotyczący biernego prawa wyborczego pojawi się w ustawie o KRS, to prezydent Andrzej Duda będzie skłonny ją podpisać. - Takich ustaleń nie ma i nie było. Bez tej poprawki senackiej nie byłoby o czym z prezydentem rozmawiać - stwierdził Bodnar.

- Jeżeli prezydent mówił, że za jego kadencji nie będzie żadnego różnicowania sędziów, to mamy kłopot - ocenił minister. Na uwagę Dariusza Ociepy, że prezydent zawetuje taką ustawę, minister przyznał, że "jest takie ryzyko".

Zdaniem polityka jest to "poważny spór polityczny". - Taka relacja jaka budowała się między prezydentem a rządem jeszcze kilka miesięcy temu była zupełnie inna niż jest teraz. Teraz tego napięcia jest więcej - mówił polityk.

Adam Bodnar o braku sędziów. "Powyżej 500 wakatów"

Minister ujawnił, że w związku ze sporem wokół KRS jest powyżej 500 sędziowskich wakatów.

- To nie tyle paraliżuje pracę sądów, co sędziowie przyznają, że brakuje im etatów, że pewne zagadnienia są wolniej rozpoznawane, gdy sędzia idzie na urlop, to nie ma go kto zastąpić - wymieniał Bodnar.

W jego ocenie, jeśli do końca kadencji prezydenta sprawa nie zostanie uregulowana, to "będziemy mieli problem".

Adam Bodnar był także pytany o efekty spotkania z Romanem Giertychem w sprawie rozliczeń poprzedniego rządu. - Wniosek był zasadniczy. Mamy sporo różnych afer, które są niewyjaśnione i one trochę się rozmywają. Trzeba ustalić, w jaki sposób można w sposób systematyczny o tych sprawach rozmawiać - mówił szef MS.

Na pytanie o pojawiające się głosy, że funkcję ministra sprawiedliwości powinien zająć Roman Giertych, Bodnar stwierdził, że "może się tylko uśmiechnąć".

- Sprawuję funkcję ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego od 13 grudnia. Każdy dzień przeznaczam na to aby służyć obywatelom. Jeśli chodzi o ten proces rozliczeń, to widać pierwsze rezultaty. Wiem, że pojawiają się różne głosy tego typu, ale traktuję to jako inspirację niż próbę kwestionowania mojej pozycji - mówił.

Artykuł jest aktualizowany.