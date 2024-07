Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024. Komunikat CKE

Punktualnie o 10 w środę Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024. Wcześniej uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu mogli sprawdzić, jak im poszło na stronie ZIU, gdzie wystarczyło podać numer PESEL oraz indywidualny kod dostępu.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024

W tym roku egzaminy odbyły się w dniach 14-16 maja. Uczniowie pisali testy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Łącznie do testów przystąpiło ok. 220,9 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym ok. 11,3 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Jak podaje CKE za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 61 proc. punktów, a z matematyki było to średnio 52 proc. W przypadku języka obcego najczęściej wybierano angielski. Uczniowie, którzy zdawali taki egzamin uzyskali srednio 66 proc. punktów, z języka niemieckiego 53 proc., z rosyjskiego 79 proc., z francuskiego 88 proc., z hiszpańskiego 72 proc. i z włoskiego 47 proc.

W komunikacie podkreślono, że zaprezentowane wyniki dotyczą tylko i wyłącznie uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Wyniki ósmoklasistów, którzy zdawali testy w terminie dodatkowym w czerwcu nie były brane pod uwagę.

Wynik testu ósmoklasisty wpływa na rekrutacje do szkół ponadpodstawowych

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty po raz ostatni był przeprowadzony na podstawie wymagań, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Dzięki temu uczniowie mieli nieco mniejszą ilość materiału z podstawy programowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem niezbędnym do ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki testu wpływają na późniejsze rekrutacje w wybranej przez ucznia szkole ponadpodstawowej.

Osoby chcące dostać się do najlepszych liceów muszą mieć nie tylko wysokie wyniki na egzaminie, które stanowią połowę wszystkich punktów do zdobycia, ale również bardzo dobre oceny na świadectwie i osiągnięcia szkolne. Bowiem to właśnie one stanowią drugą połowę przyznawanych punktów.