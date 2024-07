Skok na główkę do fontanny, surfowanie na żółwiu i rozmowa z figurami – to tylko kilka zachowań 39-latka, które uchwyciły kamery monitoringu z Gorzowa Wielkopolskiego. Orzeźwiającą kąpiel przerwali policjanci, którzy nie wykazali się zrozumieniem dla tego czynu i wręczyli mężczyźnie mandat.

Mężczyzna w samych bokserkach skoczył na główkę do historycznej Fontanny Paukscha, która znajduje się w centrum Gorzowa Wielkopolskiego.

Na nagraniu z monitoringu miejskiego z 30 czerwca widać, że mężczyzna nie tylko pływał, ale także rozmawiał z figurami zdobiącymi fontannę i próbował przybijać im piątki. Później wspiął się na żółwia i udawał, że na nim surfuje.

Gorzów Wielkopolski. Wykąpał się w miejskiej fontannie

Radosną i orzeźwiającą kąpiel przerwali policjanci. Poinformowali 39-latka, że Fontanna Paukscha nie jest miejscem odpowiednim na kąpiel. Ukarali go także mandatem w wysokości 100 zł.

Sprawę skomentował Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

- Przykro się patrzy na tę nieodpowiedzialność, na tę głupotę, ponieważ mamy do czynienia z obiektem historycznym (...) To co dobre to, że nastąpiła szybka reakcja policji - powiedział Polsat News.

Gorzowska fontanna obiektem wandalizmów

Słynna gorzowska fontanna nie po raz pierwszy padła ofiarą pomysłowości okolicznych mieszkańców. W lipcu 2022 roku nastoletnia dziewczyna chciała zrobić sobie zdjęcie z figurą. Weszła do fontanny i przypadkiem urwała jeden z jej elementów.

Straty wyceniono wówczas na około tysiąc złotych. Sprawa trafiła do sądu dla nieletnich.

W nocy z 3 na 4 listopada 2022 roku do fontanny wszedł mężczyzna. Chciał tam wciągnąć miejską hulajnogę elektryczną.

Kiedy na miejscu pojawili się policjanci, 23-latek zaczął uciekać. Pościg nie trwał długo. Sprawcę zatrzymano po kilkudziesięciu metrach.

Okazało się, że był pod wpływem alkoholu. Policjantom powiedział, że hulajnogę wniósł na fontannę dla żartu.