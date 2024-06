Dwulatek topił się przydomowym basenie we wsi Rdzawa w Małopolsce. Topiącego się chłopca wydobył z wody ojciec. Dziecko było reanimowane, udało się przywrócić jego funkcje życiowe. Wciąż przebywa w szpitalu w stanie krytycznym. Lekarze walczą o jego życie.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę po południu we wsi Rdzawa w województwie małopolskim.

- Rodzice, wraz z dwójką swoich dzieci trzylatkiem i dwulatkiem byli u sąsiadów, którzy mają na podwórku duży, murowany basen o wymiarach 3 x 10 metrów. Rodzina bawiła się na podwórku. W pewnym momencie matka odwróciła się w stronę trzylatka i to wtedy doszło do tragedii - młodsze dziecko wpadło do basenu - ustaliła korespondentka Polsat News Dominika Trzcina.

Dziecko wpadło do basenu. Jest w stanie krytycznym

Kobieta prawdopodobnie panicznie boi się wody, dlatego nie wskoczyła do basenu, by ratować swojego syna. Pobiegła zaalarmować męża, któremu udało się wydobyć dziecko z wody. Na miejsce wezwano służby.

Po trzech minutach na pomoc przyjechała straż pożarna oraz ratownicy medyczni. Chłopiec był reanimowany przez ponad pół godziny. Ostatecznie udało się przywrócić jego funkcje życiowe.

Dwulatek znajduje się w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu, dokąd przewiózł go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jest w stanie krytycznym, lekarze walczą o jego życie, dziecko przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Seria utonięć w weekend. Służby apelują o ostrożność

W weekend doszło również do podobnego wypadku w gminie Urzędów na Lubelszczyźnie. 13-latek zaczął się topić podczas pływania w basenie przy domu. Po wyłowieniu chłopca z wody rozpoczęto akcję reanimacyjną, która trwała kilkadziesiąt minut. Niestety, pomimo podjętych wysiłków, życia nastolatka nie udało się uratować.

Służby po raz kolejny apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. W nowym raporcie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podkreślono, że w ciągu doby doszło utonęło siedem osób. Do tragedii doszło w: Międzyzdrojach (woj. zachodniopomorskie), Skorczycach (woj. lubelskie), Szamocinie (woj. wielkopolskie), Górze Kalwarii (woj. mazowieckie), Żelaznej Górze i Goryniu (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Brwinowie (woj. mazowieckie).