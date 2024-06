Czy można zjeżdżać z ronda lewym pasem? Wielu kierowców się myli

Rondo jest uznawane za najbardziej praktyczny sposób na rozładowanie ruchu i w zgodnej opinii ekspertów uchodzi za jeden z najbezpieczniejszych rodzajów skrzyżowań. Niemniej jednak wielu kierowców nie jest do końca świadomych, jak powinni się zachowywać na rondzie, co często prowadzi do popełniania błędów, które zagrażają innym kierującym lub pieszym. O czym warto wiedzieć?

Jednym z najczęstszych problemów jest nieprawidłowe poruszanie się po obwodzie ronda – kierowcy często nie wiedzą, którym pasem powinni się poruszać, jak korzystać z kierunkowskazów oraz z którego pasa mogą zjechać, zwłaszcza gdy rondo posiada więcej niż jeden pas ruchu.

Czy z ronda można zjeżdżać wyłącznie prawym pasem?

Kwestię tę reguluje art. 22 ust. 2 prawa o ruchu drogowym, który precyzuje zachowanie kierowcy chcącego skręcić w prawo: „Kierujący pojazdem jest zobowiązany zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo”.

Zgodnie z prostą interpretacją tego przepisu, kierujący, który zamierza skręcić w prawo, powinien poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, co w przypadku ronda oznacza używanie prawego pasa. Jednakże istnieją również argumenty przeciwne, podkreślające, że dodatkowe pasy na rondzie istnieją po to, aby je wykorzystać. Zasadność tego podejścia potwierdza fakt, że korzystanie tylko z jednego pasa mogłoby negować cel płynności ruchu, jaki powinien zapewniać rondo.

Główną zasadą korzystania z różnych pasów na rondzie jest zapewnienie płynności ruchu i unikanie utrudnień innym uczestnikom drogi przy zmianie pasa. Warto zatem rozważać, jak najlepiej dostosować swoje zachowanie do warunków ruchu i zasadności korzystania z różnych pasów na rondzie, zapewniając bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Co przepisy na zjazd z ronda lewym pasem?

Według polskiego prawa nie ma przepisu zabraniającego zjazdu z ronda lewym pasem. Oznacza to, że decydując się na taki manewr, możemy objechać całe rondo prawym pasem, co może spowodować utrudnienia dla innych kierowców, lub zjechać z ronda używając lewego pasa, pamiętając jednak o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.

Gdy zjazd z ronda jest dwupasmowy, należy również zachować szczególną uwagę. Jeśli chcemy zjechać z ronda jednocześnie z kierowcą poruszającym się prawym pasem, powinniśmy ustąpić mu pierwszeństwa, nawet gdy zdecyduje się na zjazd na lewy pas drogi zjazdowej. Mimo że taki manewr może wydawać się nieintuicyjny i potencjalnie niebezpieczny, jest zgodny z prawem.

Zaleca się jednak unikanie zjazdu z ronda prosto z lewego pasa ze względów bezpieczeństwa, choć jest to dozwolone prawem. Warto stosować się do niepisanych zasad obowiązujących na rondzie, które mogą zapewnić płynność ruchu i bezpieczeństwo wszystkich uczestników drogi.

Ogólnie przyjęte zasady, które stosuje się na rondzie

Na rondzie obowiązują niepisane zasady, które sugerują, że planując zjazd pierwszym lub drugim, należy korzystać z prawego pasa, natomiast przy kolejnych zjazdach lepiej jest używać wewnętrznego pasa ronda.

Przed zjazdem należy zmienić pas na prawy, sygnalizując wcześniej manewr i ustępując pierwszeństwa pojazdom na pasie, na który chcemy wjechać. Gdyby wszyscy kierowcy przestrzegali tych zasad, ruch na rondach odbywałby się znacznie płynniej.

Krótko mówiąc, prawy pas służy do zjazdu z ronda najbliższym zjazdem, a lewy do kontynuowania jazdy do wybranego zjazdu. Niemniej mogą wystąpić sytuacje komplikujące, na przykład gdy zbliżamy się do naszego zjazdu, ale na prawym pasie nie ma miejsca i inni kierowcy nie chcą nas wpuścić.

Takie zatorowe sytuacje mogą frustrować innych uczestników ruchu. Rozwiązaniem mogą być ronda turbinowe, gdzie stosowanie się do oznaczeń poziomych eliminuje ryzyko błędów, co sprawia, że są one najbardziej bezproblemowymi i stosunkowo bezpiecznymi typami skrzyżowań o ruchu okrężnym.

red. / Polsatnews.pl