25-letnia Kristina Rucińska w ubiegłym miesiącu powiadomiła swoją rodzinę, że wyjeżdża do Grecji do swojego chłopaka. Gdy 25 maja kontakt z kobietą się urwał, jej najbliżsi zawiadomili policję. W piątek mundurowi opublikowali zdjęcia zaginionej i jej rysopis.

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie (woj. mazowieckie) poszukuje 25-letniej mieszkanki gminy Rząśnik. Kristina Rucińska ostatni raz była widziana w ubiegłym miesiącu.



Dokładnie 6 maja kobieta poinformowała swoją rodzinę, że wyjeżdża do Grecji do swojego partnera. Jak podali mundurowi, ostatni raz kontakt z najbliższymi miała 25 maja. Do chwili obecnej 25-latka nie powróciła do domu, ani nie nawiązała z nikim kontaktu.

Policja szuka zaginionej 25-latki. Miała jechać do Grecji

W związku z tym funkcjonariusze zaapelowali o pomoc i udostępnili zdjęcia oraz rysopis kobiety. Zaginiona ma "około 178 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, oczy koloru niebieskiego i blond włosy do ramion".

Służby proszą, aby wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Kristiny Rucińskiej lub posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące jej zaginięcia skontaktowały się z Komendą Powiatową Policji w Wyszkowie.



Można to zrobić dzwoniąc na numer telefonu: 29 74 36 200 lub 112.