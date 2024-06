O tragicznym wypadku masowym na Słowacji poinformowano w czwartek wieczorem. Co najmniej pięć osób zginęło, a pięć zostało rannych w wyniku zderzenia pociągu z autobusem. Poszkodowani to przede wszystkim pasażerowie autobusu, który uległ znacznym zniszczeniom. Lokomotywa stanęła w płomieniach.

Co najmniej pięć osób zginęło i pięć zostało rannych w wyniku czwartkowej tragedii na południu Słowacji. Pociąg jadący z Pragi do Budapesztu zderzył się z autobusem. Do zdarzenia doszło po godzinie 17 na przejdźcie kolejowym w pobliżu miasta Nove Zamky.

ZOBACZ: Wypadek pojazdu wojskowego. Ranni żołnierze

Autobus uległ znacznym zniszczeniom, a lokomotywa stanęła w płomieniach. Wszystkie ofiary śmiertelne wypadku i większość rannych to pasażerowie autobusu. Obrażeń doznał również maszynista czeskiej lokomotywy i kierowca autobusu.

Tragiczny wypadek. Zginęło pięć osób, a pięć jest rannych

Na miejscu zdarzenia pojawili się ratownicy medyczni oraz trzy śmigłowce. Osoby ranne przewieziono do szpitali, m.in w Bratysławie i Nitrze. Nikt nie trafił jednak do najbliższego szpitala w Novych Zamkach, ponieważ ten ucierpiał w wyniku gwałtownej pogody i nie mógł przyjmować rannych.

ZOBACZ: Wypadek autokaru w Warszawie. Są ranni

Słowackiej koleje przekazały informację o 100 pasażerach pociągu. Na konferencji prasowej, która odbyła się po tragedii, mówiono o prawie 200 podróżnych, z których nikt nie doznał obrażeń.

Szef słowackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok poinformował, że przyczyny tragedii na ten moment pozostają niejasne. Odmówił snucia jakichkolwiek domysłów na ten temat.