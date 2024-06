Główny Inspektorat Sanitarny przekazał w czwartek informację o wywieszeniu czerwonej flagi przy trzech kąpieliskach w województwie pomorskim. Powodem są sinice.

Zakaz kąpieli dotyczy kąpielisk: Molo Gdańsk Brzeźno, Sopot - Łazienki Południowe I oraz Gdynia Śródmieście.

Sanepid zamyka kąpieliska. Podano pełną listę

Przeprowadzona przez sanepid kontrola pozostałych kąpielisk w województwie nie wykazała niebezpiecznych dla zdrowia parametrów mikrobiologicznych ani sinic. Mimo to część z nich pozostaje zamknięta.

Groźne cyjanobakterie znaleziono jednak w innych miejscach w Polsce. Z ich powodu zamknięto:

- Kąpielisko nr 1 na plaży miejskiej nad jeziorem Trzesiecko w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie),

- Kąpielisko Miejskie w Swobodnej (woj. warmińsko-mazurskie),

- Kąpielisko Miejskie w Środzie Wielkopolskiej nad Zalewem Średzkim (woj. wielkopolskie),

- Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany nad jeziorem Paprocany w Tychach (woj. śląskie),

- Kąpielisko Królewieckie we Wrocławiu (woj. dolnośląskie).

Sanepid ostrzega: Nie wolno wchodzić do wody

Co roku niektóre kąpieliska w kraju zostają wyłączone z użytku z powodu zakwitu sinic. W te wakacje, ze względu na wysokie temperatury, zagrożenie to pojawiło się wcześniej niż zazwyczaj.

Sinice (cyjanobakterie) to organizmy niezwykle odporne. Zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi, co niewątpliwie wiąże się z faktem, że są w stanie przetrwać w każdych warunkach. Występują zarówno wodach słonych, jak i śródlądowych. Przy bezwietrznej pogodzie niektóre z nich wypływają na powierzchnię wody i tworzą charakterystyczne kożuchy.

Organizmy te stwarzają zagrożenie dla zdrowia, ponieważ produkują niebezpieczne toksyny. Do zatrucia może dojść nie tylko przez kontakt fizyczny, ale również na drodze wdychania powietrza unoszącego się nad zainfekowanym sinicami kąpieliskiem.