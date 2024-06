W Polsce zupełnie legalnie działają prorosyjskie partie polityczne. Co ich przedstawiciele myślą poza oficjalnym przekazem, czego chcą i jak werbują kolejne osoby do prorosyjskich zadań w Polsce? Reportaż dziennikarza śledczego Jacka Smaruja w czwartek 27 czerwca w Polsat News oraz w polsatnews.pl o 21:00.

27 czerwca o godz. 21:00 Polsat News wyemituje "Polskie matrioszki" - reportaż dziennikarza Jacka Smaruja o legalnie funkcjonujących partiach, które, chociaż sprzeciwiają się nazywaniu ich "prorosyjskimi", to jednak uważają inwazję Rosji na Ukrainę za działanie w pełni uzasadnione, Władimira Putina za świetnego prezydenta demokratycznej Rosji, a przywódcy tych partii bywają częstymi gośćmi białoruskich mediów.

"Polskie matrioszki". Reportaż Polsat News o kulisach działań prorosyjskich partii w Polsce

Żeby dowiedzieć się co myślą, czego chcą, w jaki sposób i z jakich kręgów werbują kolejne osoby do prorosyjskich zadań w Polsce dziennikarz śledczy Jacek Smaruj wcielił się w lidera grupy studenckiej ze znajomością środowiska kibicowskiego i spotkał z przywódcami trzech największych partii: Front, Rodacy Kamraci oraz Bezpieczna Polska.

ZOBACZ: Ambasador Rosji przyjechał złożyć kwiaty. "Przywitały" go Ukrainki

Opisał program, którym się owe partie kierują, zasady ich funkcjonowania oraz powiązania polityczne i finansowe. O komentarz poprosił m.in. byłego szefa Agencji Wywiadu płk Grzegorza Małeckiego, byłego policjanta rozpracowującego grupy kibicowskie, Konrada Dulkowskiego z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oraz Zbigniewa Parafianowicza, dziennikarza, autora książki m.in. "Polska na wojnie".

Za realizację reportażu "Polskie matrioszki" odpowiada Jacek Smaruj, autorami zdjęć są Kamil Kozieniec i Zbigniew Sujak. Nadzór merytoryczny objął Piotr Witwicki, dyrektor Pionu Publicystyki i Informacji Telewizji Polsat.

- "Polskie matrioszki" pokazują jak łatwo można w Polsce założyć partię o sympatiach prorosyjskich z elementami faszyzującymi pomimo art. 13 Konstytucji RP mówiącej iż "Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową (…)."* Reportaż naszego redakcyjnego kolegi Jacka Smaruja to zapis rozmów i wielotygodniowych spotkań z ludźmi, dla których Putin nie jest zbrodniarzem wojennym. Wielu z nich chciałoby mieć w Polsce takiego właśnie prezydenta. W mojej ocenie jest to świetny materiał dziennikarski, który pokazuje, że mamy w Polsce tak radykalne ugrupowania. Zadaniem dziennikarza jest dociekać i pokazywać prawdę nawet jeśli jest ona bardzo kontrowersyjna - mówi Piotr Witwicki.

Na rozmowę z autorem reportażu Jackiem Smarujem zapraszamy 27 czerwca w paśmie porannym - "Nowy Dzień" w Polsat News. O godzinie 21:00 na antenie zostanie wyemitowany reportaż "Polskie matrioszki", który będzie także dostępny w serwisie polsatnews.pl.

Siła informacji. Grupa Polsat dociera do 24 mln mieszkańców Polski

Jacek Smaruj jest odpowiedzialnym za tworzenie działu projektów specjalnych w Pionie Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat. Dziennikarz jest związany ze stacją od 2020 roku.

Codziennie Polsat News średnio ogląda 3 mln widzów, a łącznie informacje docierają w kanałach Polsatu do ponad 7,6 mln widzów. Obecnie informacje i publicystyka Polsatu to kanały informacyjne: Polsat News, Polsat News 2, Wydarzenia 24, Polsat News Polityka oraz codziennie kilka wydań Wydarzeń. Informacje Polsatu to także silna część internetowa - poprzez polsatnews.pl i Wydarzenia Interia.

ZOBACZ: Grupa Polsat-Interia liderem. Numer jeden w internecie

Łącznie prawie 24 mln mieszkańców Polski, co miesiąc korzysta z informacji dostarczanych przez Polsat - kanały i programy telewizyjne oraz portale i serwisy internetowe.

Tylko medialna Grupa Polsat Plus może pochwalić się tak szeroko rozbudowanym i świetnie rozwiniętym obszarem informacyjnym w Polsce. Dzięki bardzo dobrze współpracującym ze sobą stacjom informacyjnym oraz serwisom internetowym marki newsowe Telewizji Polsat tworzą wspólnie największe źródło informacji w kraju i niezmiennie cieszą się opinią najbardziej wiarygodnych**.



*Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Preambuła, Rozdz. I, Art.13

** Digital News Report 2024. Reuters Institute for the Study of Journalism.

WIDEO: "Możemy liczyć w tysiącach". Wiceminister cyfryzacji o cyberprzestępczości Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / Polsat News