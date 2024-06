Nieudany zamach stanu w Boliwii. Generał Zuniga aresztowany

Generał Juan Jose Zuniga, który za pomocą wojska próbował dokonać zamachu stanu w Boliwii, został aresztowany. Byłego dowódcę zabrały spod rezydencji prezydenta oddział policji. Żołnierze powrócili do wojskowych obozów, co potwierdził obecny szef armii.

Generał Juan Jose Zuniga, były szef boliwijskiej armii, który stał na czele nieudanego puczu w La Paz, został aresztowany - taką informację podały w środę wieczorem czasu miejscowego boliwijskie media (w Polsce około 1:00 w nocy). Generała oskarżono o terroryzm i "zbrojną rebelię przeciwko bezpieczeństwu i suwerenności państwa".



Nakaz aresztowania wydała tamtejsza prokuratura. Według agencji Reuters, nie jest do końca jasne, dokąd trafił były szef armii. Wiadomo jednak, że sprzed pałacu prezydenckiego zabrał go radiowóz.

Boliwia. Aresztowano generał kierującego wojskiem

Do aresztowania doszło po tym, jak generał z pomocą wojska próbował dokonać zamachu stanu. W środę po godzinie 22:00 czasu polskiego zagraniczne agencje poinformowały, że czołg wjechał w drzwi rezydencji prezydenta. Na głównym placu w La Paz zaczęło się zbierać uzbrojone wojsko.

W czasie trwania obławy prezydent Luis Arce wyszedł na spotkanie generałowi i żądał demobilizacji żołnierzy. Wcześniej, gdy wojsko zaczęło się zbierać pod pałacem wydał krótkie oświadczenie nawołujące do "poszanowania demokracji". Ostatecznie dowódca rebeliantów nakazał wycofanie zbuntowanych żołnierzy do koszar, co następnie potwierdził nowy szef dowództwa boliwijskiej armii, generał Jose Wilson Sanchez.

Próba przewrotu w La Paz. Kim jest generał Juan Zuniga?

Wcześniej, po rozpoczęciu działań na Placu Murillo w La Paz, generał Zuniga zapowiedział rychłą zmianę rządu. - Jesteśmy zirytowani wzburzeniem (społeczeństwa - red.). Dość już tego! - powiedział w rozmowie z mediami, zapowiadając, że konieczne będzie "zrestrukturyzowanie demokracji" w kraju.

Zuniga stwierdził, że społeczeństwo nie chce już "rządów panów", trwających w tym kraju od 30-40 lat. - Pewne elity przywłaszczyły sobie władzę w naszym państwie - głosił.



Generał Zuniga został zdymisjonowany w czerwcu tego roku, gdy na jaw wyszły skandale korupcyjne z możliwym jego udziałem. Dowódcę oskarżono o przywłaszczenie środków, które miały trafić na cele socjalne, a także o szpiegostwo.