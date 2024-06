Grupa Polsat Plus i ZE PAK inwestują w największy w Polsce projekt wiatrowy

Grupa Polsat Plus i ZE PAK dokonały wspólnej inwestycji, w ramach której nabyły wszystkie udziały w spółkach realizujących projekt zespołu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej około 500 MW. Jest to największy planowany zespół elektrowni wiatrowych na lądzie w Polsce. Dodatkowo zostaną umowy mające na celu rozwój projektu do etapu gotowości do budowy do końca 2030 r.

Należąca do Grupy Polsat Plus spółka PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. i ZE PAK S.A. dokonały wspólnej inwestycji polegającej na nabyciu od Goalscreen Holdings Limited udziałów w spółkach projektowych: Energia Przykona sp. z o.o. oraz Neo Energia Przykona X sp. z o.o. Spółki te realizują projekt zespołu elektrowni wiatrowych w województwie opolskim o łącznej mocy przyłączeniowej około 500 MW.

ZOBACZ: Autobusy NesoBus od Grupy Polsat Plus i ZE PAK w Chełmie

Grupa Polsat Plus i ZE PAK łączą siły. Największy w Polsce projekt wiatrowy

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wejścia, wspólnie z ZE PAK, w nowy projekt wiatrowy. Nasz udział jako Grupy Polsat Plus jest niewielki, ale dla nas jest kluczowe to, że jesteśmy w nim obecni i w zależności od potrzeb będziemy mogli zwiększyć nasze zaangażowanie. Projekt ma już wstępne założenia, jest w początkowym etapie rozwoju i zakładamy, że najpóźniej w 2030 r. będzie gotowy do rozpoczęcia budowy. O jego skali najlepiej świadczy fakt, że jest to zespół elektrowni o mocy 500 MW, a największa obecnie działająca w Polsce farma wiatrowa ma około 220 MW - mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus.

- Projekt wiatrowy zlokalizowany w okolicach Opola to unikalne przedsięwzięcie, które doskonale wpisuje się w strategię transformacji Grupy ZE PAK, zgodnie z którą chcemy całkowicie zrezygnować z produkcji energii ze źródeł kopalnych - mówi Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK S.A.

ZOBACZ: Grupa Polsat – Interia liderem Internetu w Polsce

- Jest to projekt, który ma ogromny potencjał, ale znajduje się jeszcze w początkowej fazie rozwoju. Dlatego w pierwszej kolejności skupimy się na tym, żeby sfinalizować niezbędne formalności i uzyskać pozwolenia, które umożliwią określenie ostatecznych parametrów i rozpoczęcie budowy, tak aby do 2030 r. projekt był gotowy do rozpoczęcia budowy.

- Ten projekt będzie stanowił doskonałe uzupełnienie już istniejących i obecnie rozwijanych aktywów OZE Grupy Polsat Plus. Dzięki udziałowi w tym wyjątkowym przedsięwzięciu wzmocnimy naszą pozycję producenta przyjaznej dla środowiska, zielonej energii i będziemy w stanie jeszcze skutecznej realizować nasze cele ESG związane z dekarbonizacją naszej Grupy i polskiej gospodarki - dodaje Maciej Stec.

WIDEO: Farmaceuta - zawód zaufania publicznego. Szczerze o pieniądzach odc. 226 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / Polsatnews.pl