Dania podjęła decyzję o wprowadzeniu podatku klimatycznego, który dotknie hodowców bydła i trzody chlewnej. Wkrótce rolnicy zapłacą ok. 100 euro rocznie za każdą posiadaną krowę. Chodzi o ograniczenie emisji metanu, który odgrywa dużą rolę w efekcie cieplarnianym. Kopenhaga ma nadzieję stać się wzorem dla innych krajów europejskich, w tym dla Polski.

Dania wprowadziła innowacyjne rozwiązanie, którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym pochodzącego od zwierząt gospodarskich metanu. Podatek odczują najdotkliwiej właściciele krów, którzy zapłacą rocznie w przybliżeniu 100 euro za każde zwierzę. Wysokie opodatkowanie czeka również hodowców trzody chlewnej.

- To niezwykle długoterminowy projekt, w ramach którego tworzymy więcej przyrody, więcej bioróżnorodności, ale także pamiętamy, że musimy mieć silne i rentowne rolnictwo – powiedział minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen podczas konferencji prasowej. Dodał, że wprowadzone rozwiązanie będzie trwałe, nie krótkoterminowe. Premier Mette Frederiksen wyraziła nadzieję, że inne kraje w Europie i na całym świecie pójdą w ślady Danii.

Dania walczy z emisją gazów cieplarnianych. Rolnicy są niezadowoleni

Decyzja zapadła 25 czerwca i natychmiast spotkała się z ostrą krytyką rolników, którzy nazwali zaproponowane przez rząd rozwiązanie "szaleństwem". Zarzucono rządowi, że rozwiązanie to skupia się na pojedynczym problemie, ignorując jednocześnie inne źródła emisji metanu, takie jak przemysł, energetyka i transport.

Rolnicy podkreślają też, że istnieją lepsze rozwiązania dla redukcji gazów cieplarnianych w rolnictwie, takie jak poprawa efektywności pasz, lepsze zarządzanie gnojowicą czy rozwój technologii wychwytywania metanu.

"W trosce o klimat". Dania wprowadza nowy podatek

W 2035 roku za emisję tony ekwiwalentu dwutlenku węgla Duńczycy zapłacą podatek w wysokości 750 duńskich koron (ok. 100 euro). Zanim wejdzie to w życie, nastąpi okres stopniowego wprowadzania, w którym podatek będzie wynosił 120 duńskich koron (ok. 16 euro) od 2030 roku. Od kwoty tej rolnicy mają otrzymać ulgę.

W konsekwencji nałożenia podatku wzrosną koszty produkcji mleka i mięsa. Zmiana uderzy najsilniej w małe i średnie gospodarstwa rolne.

Podatek ma stanowić odpowiedź na poważny problem ekologiczny w Danii. Rolnictwo odpowiada tam za 35 proc. emisji metanu. Gaz ten jest bardziej szkodliwy od dwutlenku węgla – odgrywa istotniejszą rolę w tworzeniu efektu cieplarnianego.