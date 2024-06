Wjechał rozpędzonym mercedesem w motocykl i zatrzymał się, by nagrać wstrząsający filmik, w którym namawiał do nienawiści. Prokuratura Rejonowa w Słupsku postawiła 35-latkowi dwa zarzuty. Mężczyzna został aresztowany na okres trzech miesięcy, grozi mu osiem lat więzienia. Tymczasem 49-letnia ofiara walczy o życie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na skrzyżowaniu ulic Garncarskiej i Wiejskiej w Słupsku. Według ustaleń policji, 35-letni Gerard B., który kierował osobowym mercedesem, nie zatrzymał się na światłach i z całym impetem uderzył w wyjeżdżający z prostopadłej ulicy motocykl.

Słupsk. Wjechał w motocykl z pełnym impetem i nie udzielił pomocy

Kierowca auta nie udzielił pomocy poszkodowanemu. Zatrzymał się w jednej z bocznych uliczek, wysiadł z rozbitego auta i zaczął nagrywać telefonem filmik, który opublikował chwilę później w mediach społecznościowych.

Na nagraniu widać krzyczącego Gerarda B., wskazującego kolejno na swoje auto i okolicznych świadków. - Mówi na tym filmie w języku duńskim, ale wstępnie ustaliliśmy, że ta treść jest nawoływaniem do nienawiści, propagowaniem faszyzmu - przekazała w rozmowie z Polsat News kom. Karina Kamińska, rzecznik KWP w Gdańsku.

- Mamy tłumaczenie z języka duńskiego sporządzone przez biegłego, z którego wynika, że sprawca wypowiadał treści o charakterze znieważającym w stosunku do określonej grupy ludzi o określonym wyznaniu - powiedział polsatnews.pl prok. Lech Budnik z Prokuratury Rejonowej w Słupsku.

Jak dodał, mężczyzna jest Polakiem, jednak dużą część życia spędził z Danii. Na terenie tego kraju odbywał w przeszłości karę pozbawienia wolności za przestępstwo związane z narkotykami.

Na miejscu przeprowadzono badanie alkomatem, które wykazało, że 35-latek nie był pod wpływem alkoholu. Jego zachowanie skłoniło jednak funkcjonariuszy do zlecenia badań krwi na obecność narkotyków. - Zabezpieczona do badań krew poddana analizie wykazała, że nie był pod wpływem środków odurzających - tłumaczyła kom. Karina Kamińska.

Sprawca wypadku w Słupsku usłyszał zarzuty

We wtorek 35-letni Gerard B. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Słupsku. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: spowodowanie wypadku, w którym pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, religijnych lub wyznaniowych. Za pierwszy z zarzucanych czynów grozi mu osiem lat więzienia.

Sprawca został przesłuchany. - Przyznał się do pierwszego z zarzucanych mu czynów, do drugiego nie przyznał się. Złożył wyjaśnienia - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl prok. Lech Budnik.

W środę Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku prokuratury i wobec podejrzanego zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

- Z uwagi na bardzo wczesny etap postępowania, na chwilę obecną nie mogę wykluczyć, że po analizie dowodów i zgromadzeniu dalszego materiału zarzuty zostaną zmienione na surowsze - zastrzegł prok. Lech Budnik.

Motocyklista jest policjantem. Walczy o życie

Poszkodowany motocyklista to 49-letni policjant, wykładowca prawa ze szkoły policyjnej w Słupsku. Tuż po wypadku mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jak przekazał Marcin Prusak z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, jego stan jest bardzo poważny, doznał wielonarządowych obrażeń, w tym również głowy. Przeszedł kilka zabiegów.

- Od początku jego stan zdrowia był bardzo ciężki. Pacjent przeszedł operacje ratujące życie, przebywa teraz na OiOM-ie, jednak lekarze zaznaczają, że jego stan jest bardzo ciężki, można powiedzieć, że balansuje na granicy życia i śmierci. Lekarze nie podejmują się nawet rokowań dotyczących dalszego leczenia - powiedział Polsat News rzecznik placówki.

Koledzy 49-latka ze szkoły policyjnej apelują w mediach społecznościowych o oddawanie krwi.

Prok. Lech Budnik przyznał w rozmowie z polsatnews.pl, że jeśli 49-latek nie przeżyje, opis zarzucanego Gerardowi B. czynu się zmieni.

W sieci pojawiło się nowe nagranie przedstawiające zdarzenie. Widać na nim wyraźnie, z jaką bezwzględnością zachował się 35-letni sprawca wypadku. Siła uderzenia odrzuciła motocyklistę na wiele metrów od miejsca, w którym doszło do zdarzenia.

