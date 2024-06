Wyniki sondażu wskazują wyraźnie na optymizm Ukraińców - 80 proc. z badanych liczy na zwycięstwo w wojnie z Rosją. 42 proc. z nich rozumie je jako całkowite wypędzenie wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy. Według 38 proc. osób, które wierzą w wygraną Kijowa, sądzi, że dojdzie do niej w przeciągu 1-2 lat. Nastroje te mogą wiązać się z trwającymi dyskusjami nt. dołączenia Ukrainy do UE i NATO.

80 proc. uczestników sondażu przeprowadzonego przez kijowskie Centrum Razumkowa wierzy, że Ukraina zwycięży w wojnie z Rosją. Wyniki badania opublikowano w środę i, jak się okazało, zaledwie co piąty obywatel Ukrainy nie jest przekonany co do wygranej. Na pytanie "Czy wierzysz w zwycięstwo Ukrainy w wojnie przeciwko Rosji?" przecząco odpowiedziało 12 proc. ankietowanych, a osiem proc. nie zajęło stanowiska.

ZOBACZ: Szef brytyjskiego MSZ nagrany przez Rosjan. Mówił o Ukrainie w NATO

Jak się jednak okazało, "zwycięstwo" może być rozumiane na kilka sposobów. 42 proc. badanych uznało, że będzie nim całkowite wypędzenie wojsk rosyjskich z terenów Ukrainy, co w ich odczuciu związane będzie z odzyskaniem kontroli nad granicą z Rosją według stanu ze stycznia 2014 r.

Ukraina optymistycznie o wyniku wojny z Rosją

17,5 proc. uważa, że zwycięstwem będzie zniszczenie rosyjskiej armii oraz doprowadzenie do rozpadu lub powstania w kraju. Dla 14 proc. zwycięstwo oznacza wypchnięcie wojsk rosyjskich za linię według stanu z 23 lutego 2023.

ZOBACZ: Rozpoczęły się negocjacje akcesyjne Ukrainy do Unii Europejskiej. "To historyczny dzień"

Dla ośmiu proc. badanych zwycięstwem będzie odzyskanie kontroli nad całym terytorium Ukrainy z wyłączeniem Krymu. Kolejne osiem proc. jest zdania, że za zwycięstwo należy uznać zakończenie wojny nawet wówczas, jeśli zajęte przez Rosję na drodze inwazji tereny pozostaną w jej posiadaniu. Mowa tutaj o części obwodów chersońskiego, zaporoskiego i Donbasu.

Rosja przegra? Kijów nie ma wątpliwości

Choć dla wielu zwycięstwo jest pewne, Ukraińcy pozostają niejednogłośni w kwestii tego, kiedy ono nastąpi. Spośród 80 proc. badanych, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytanie o zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją, 38 proc. wskazało, że nastąpi ono w przeciągu roku do dwóch lat. Według 15 proc. wojna zakończy się wygraną Ukrainy za trzy do pięciu lat, a kolejnych pięć proc. ankietowanych uznało, że stanie się to za ponad pięć lat. Jeden proc. badanych odpowiedziało na to pytanie "raczej nie za mojego życia".

ZOBACZ: Ukraina otrzyma unikatowe czołgi. Duże obawy Rosji

Sytuacja Ukrainy na arenie międzynarodowej pozostaje dynamiczna i może napawać nadzieją. We wtorek prezydent Wołodymr Zełenski poinformował o rozpoczęciu negocjacji w sprawie dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Wskazał, że jest to dla Kijowa historyczny dzień.

O wsparciu dla Ukrainy mówił także wyraźnie powołany w środę na stanowisko sekretarza generalnego NATO Mark Rutte. Dotąd wprost nazywał prezydenta Rosji Władimira Putina "całkowicie szalonym", wzywał do zwiększania pomocy militarnej dla Ukrainy i był zwolennikiem przystąpienia tego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego.