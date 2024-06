Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) przekazał w mediach społecznościowych, że operację przeprowadzili żołnierze tej formacji we wtorek.

Pożar i eksplozje w magazynie amunicji

Uderzono w polowy skład amunicji w rejonie olchowackim obwodu woroneskiego (Rosja), niedaleko granicy z Ukrainą.

ZOBACZ: Ukraina zaskoczona operacją Rosjan. Analitycy alarmują

"W nocy na terenie z pociskami wybuchł pożar wraz z detonacjami, który objął łączną powierzchnię 3,5 tysiąca metrów kwadratowych i nadal trwa. Biorąc pod uwagę rozmiary składu, wygląda na to, że będzie on eksplodował jeszcze przez długi czas" - przekazał HUR.

Na dołączonym przez żołnierzy nagraniu widać słup dymu.

Wojna na Ukrainie. Kilkadziesiąt starć w ciągu doby

Z najnowszego komunikatu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, że w ciągu ostatniej doby doszło do 75 starć na linii frontu.

Intensywne działanie wroga obserwowane jest na kierunkach limańskich i kramatorskich, a także w obwodzie toreckim.

Z kolei Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy przekazało we wtorek, że od początku roku Kijowowi udało się zestrzelić 1953 z 2277 wystrzelonych przez Rosję dronów Shahed, co stanowi ok. 86 proc.