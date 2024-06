Powrót statku kosmicznego Boeing Starliner na Ziemię został przesunięty w czasie. Obecnie znajduje się na orbicie, gdzie prowadzone są oględziny techniczne jego usterek. Jak się okazało, doszło do pięciu awarii 28 silników manewrowych oraz pięciu wycieków helu. NASA zapewnia jednak, że sytuacja jest pod kontrolą.

Pierwsza misja statku Starliner firmy Boeing z udziałem dwóch astronautów ponownie została przedłużona. Zostanie on zadokowany w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) co najmniej do 2 lipca, czyli prawie o tydzień dłużej niż pierwotnie planowano. Statek miał wrócić na Ziemię 26 czerwca.

Jak podała NASA, dodatkowe dni mają służyć ocenie stanu technicznego kilku elementów, które wzbudziły na pokładzie drobne problemy. 24 czerwca i 2 lipca przeprowadzone zostaną spacery kosmiczne.

- Chcemy, aby naszym procesem decyzyjnym w odniesieniu do zaobserwowanych przez nas niewielkich wycieków systemu helowego i wydajności pędników kierowały dane. Nie spieszymy się i postępujemy zgodnie z naszym standardowymi procedurami - przekazał w piątek portalowi space.com Steve Stich, kierownik programu Commercial Crew NASA.

Zapewnił jednocześnie, że statek działa właściwie, a załoga nie musi spieszyć się z powrotem na Ziemię, ponieważ na orbicie znajduje się dużo zapasów.

Statek Starliner utknął na orbicie. Powodem problemy techniczne

Test załogowy statku kosmicznego Boeinga stanowi ostatni krok w kierunku uzyskania od NASA pozwolenia dla systemu transportu kosmicznego. Gdy Starliner otrzyma zgodę na rutynowe loty, stanie się drugim amerykańskim statkiem kosmicznym zdolnym do przewożenia astronautów do i z ISS. Obecnie Crew Dragon firmy SpaceX jest jedyną kapsułą kosmiczną NASA, która wykonuje takie loty.

W teście załogowym wzięło udział dwóch amerykańskich astronautów: Butch Wilmore i Suni Williams. Wcześniej Starliner został wysłany w kosmos dwukrotnie - pierwszy raz w 2019 roku. Podczas testów doszło do pięciu awarii 28 silników manewrowych oraz pięciu wycieków helu. Stich jest jednak dobrej myśli. Wskazał, że napotkane przeszkody stanowią "cenny wgląd" w aktualizacje systemu dla przyszłych misji.