Żył 78 mln lat temu. Naukowcy odkryli nowy gatunek dinozaura

W czasie wykopalisk w USA odkryto najprawdopodobniej nowy gatunek dinozaura. Chociaż gatunek wydaje się bardzo podobny do wcześniej znanych gadów, to paleontolodzy zaznaczają, że ten jest znacznie większy od znanych dorosłych osobników. Wiadomo już, że Lokiceratops był roślinożerny i posiadał parę ogromnych rogów. Swoją nazwę odziedziczył po nordyckim bogu, z którym łączy go eleganckie poroże.