Rodzice zmarłego 19-dniowego chłopczyka usłyszeli w piątek zarzuty. Ponadto do sądu skierowano wniosek o ich tymczasowe aresztowanie. Podejrzani nie przyznają się jednak do winy i zarzekają, że nie wiedzą skąd powstały obrażenia u małego Rafałka. Okazuje się jednak, że ojciec noworodka miał już odebrane prawa rodzicielskie w stosunku do swojego wcześniejszego dziecka. Prokuratura bada sprawę.